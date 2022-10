Mike Claeys opent kunstgalerij in Sionstraat in Kortrijk

Op 1 november opent Mike Claeys zijn pop-up kunstgalerij in de Sionstraat 8 in Kortrijk. Er zijn abstracte schilderijen te bewonderen en te koop. Het is de derde keer dat deze artiest een pop-up galerij runt. De twee vorige waren in Gent.

“Enkele jaren geleden kwamen we met het gezin een dagje naar Kortrijk. Ik was verwonderd over hoe mooi en gezellig ze de stad hadden gemaakt. Kortrijk stond meteen op mijn verlanglijstje om er ooit eens te exposeren”, zegt Mike.

Het verhaal van Mike Claeys is apart te noemen. Voor de coronacrisis was hij vooral met muziek bezig, als rapper. Zo haalde hij in 2015 nog de halve finale van Belgium’s Got Talent. “Doorzetten, hard werken en het anders doen dan de rest: dat zijn de ingrediënten van de succesformule, vind ik.” Intussen exposeerde Mike al op tientallen plaatsen in Vlaanderen en Nederland, en hangen er werken van hem in Italië, Nederland, Duitsland en Zweden.

Zijn schilderijen ogen modern en eigentijds, vaak kleurrijk en heel expressief. Ze zijn heel geschikt als interieurkunst, voor het opfleuren van de woonkamer of een andere ruimte. “Veel mensen vragen mij hoe ik het technisch voor elkaar krijg, of vanwaar de inspiratie komt. Inspiratie haal ik vaak uit muziek, of het komt gewoon als het komt, naargelang mijn stemming. Geen enkel werk is gebaseerd op een voorgaand werk. Het is telkens een nieuw en onvoorspelbaar proces. Voor mij hoeft kunst niet elitair of intelligent te zijn. Ik noem mezelf eerder ‘creator’ dan kunstenaar: kleur en vorm recht vanuit het gevoel en het hart.”

Baron en stempelaar

Zijn publiek wil volgens Mike meer dan een print of een anoniem schilderij uit een groot winkelconcern. “Ze hebben niet de grote budgetten om schilderwerken te kopen van gevestigde waarden.”

Mike is volledig autodidact. “En… voor wie er nog aan twijfelde: iedereen is welkom, van baron tot stempelaar en alles ertussenin”, lacht Mike. De galerij is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur.

www.mikeclaeys.be