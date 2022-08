Mieke Spanhove schenkt reproductie van schilderij aan woonzorgcentrum: “Het vertelt dat het oké is om je eens niet oké te voelen”

Onlangs kreeg vzw Sint-Monica een reproductie van een schilderij overhandigd door Mieke Spanhove. Het schilderij vertelt dat het oké is, hoe oud je ook bent, om je eens niet oké te voelen en de dag daarna weer wel. “Ik wilde kost wat kost dit schilderij hier hebben, want hier zit een geweldige symboliek achter, klinkt het.

Toen Geert Meeschaert van Expo 18 in de Ijzerstraat Mieke Spanhove ruim een jaar geleden – in volle coronacrisis – de vraag stelde om iets te doen voor de zorg, sprong ze meteen op de kar. Mieke die zelf perfect weet wat de zorgsector voor onze samenleving betekent – ze werd in 2009 zelf ziek – twijfelde geen seconde. Nat als verschillende andere kunstenaars maakte ze een schilderij en alle schilderijen werden uiteindelijk verkocht. Het bedrag ging integraal naar Vzw Sint-Monica in Oostende. Er werd maar liefst 2.945 euro overgeschreven op de rekening van het woonzorgcentrum. Het overschot van de schilderijen die niet verkocht werden kregen een mooie plaats in woonzorgcentrum De Drie Platanen.

Tussen die schilderijen zat echter een uniek exemplaar en dat was dat van Mieke: het schilderij maakt duidelijk dat hoe jong of oud je ook bent, het oké is om je even minder goed te voelen. “Het vraagt veel moed om over gevoelens te praten en dat taboe wil ik doorbreken”, vertelt Mieke. “Het is goed om eens een minder goede dag te hebben, maar het is ook goed om je de dag erna wel goed te voelen. Niet elke ‘oké’ moet hetzelfde zijn. En die boodschap wil ik met dit specifieke schilderij mee geven. Daarnaast heb ik ook een lied gemaakt die hetzelfde verhaal vertelt als het schilderij. De song werd ingezongen door Naëma Van Dijk, deelneemster van The Voice Kids. Halverwege augustus wordt het lied officieel gelanceerd op de bekende kanalen.”

Andere vestiging

Het schilderij kwam uiteindelijk in WZC De Drie Platanen te hangen, maar directeur van de Zorg bij Vzw Sint-Monica, Francoise Van Hoorebeke, was zo onder de indruk van het kunstwerk, dat ze er graag eentje wou in de andere vestiging: Wzc Sint-Monica. “We kregen zo’n veertig schilderijen die niet verkocht werden”, duidt Francoise. “Er zat deels klassieke, maar ook moderne kunst bij. De moderne kunst kwam in De Drie Platanen terecht, de klassieke ging naar Wzc Sint-Monica. Maar een schilderij sprong er voor mij bovenuit: dat van Mieke. Daarom zorgde ze voor een reproductie en hangt nu in beide vestigingen min of meer hetzelfde schilderij, met dezelfde symboliek.”

Het schilderij doet enerzijds herinneren aan een periode die de hele zorgsector zo snel mogelijk willen vergeten, maar anderzijds ook aan een periode die nooit vergeten mag worden. “Er is veel eenzaamheid geweest, maar wij hebben heel sterk ingezet om onze bewoners toch wat bezoek te laten krijgen en als dat niet ging, dan zorgden we voor een alternatief. De eerste kerstmis na corona bijvoorbeeld, hebben we de familie gevraagd om iets leuks in een doos te stoppen voor onze bewoners. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om die nare periode op een leuke manier te overbruggen. We hopen dat we dit nooit meer moeten meemaken, maar als het opnieuw komt, dan zullen we nog veel beter voorbereid zijn”, aldus de zorgdirecteur.