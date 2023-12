Mieke maakt parodie op Baden van Oostende voor Ensorito

Wie het Ensormenu besteld bij Trattoria Ensorito krijgt naast een heerlijk viergangenmenu ook een uniek bord met daarop een kunstwerk mee naar huis. Mieke Drossaert maakte met ‘Il preferito del pittore’ een parodie op ‘De baden van Oostende’ van James Ensor. De leuke samenwerking zorgt ervoor dat het Ensorjaar ook buiten de musea zichtbaar is in Oostende.

De naam van de bekende Oostendse horecazaak Trattoria Ensorito doet al een band met de Oostendse schilder vermoeden. De zaak kijkt immers uit op het Duinenkerkje dat Ensor meer dan eens verwerkte in zijn schilderijen en waar hij ook zijn laatste rustplaats heeft. “We zitten hier op een bevoorrechte locatie en we wilden iets doen zoals ‘Met kunst aan tafel’. Toen werden ook kunstwerken op borden verwerkt die mensen mee naar huis kregen. We hebben een goede band met Mieke Drossaert die hier ook om de hoek woont en vroegen aan haar om een kunstwerk te maken voor op het bord”, licht Julie Coopman toe.

Voor de Oostendse kunstenares was het een leuke uitdaging. “Ik heb het kunstwerk van Ensor goed bestudeerd en enkele tafereeltjes uit het werk gebruikt. Zo zie je enkele grappige figuren terugkeren. Ik heb er wel enkele verwijzingen naar Ensorito in gestoken. De cabine heeft zo nummer 103, dat is ook het huisnummer van de zaak. Op en in de cabine zijn de uitbaters Julie en Anthony te zien met een bord spaghetti. Ik gebruik rood en blauw, dat zijn mijn kleuren en ook mijn colour full people kregen een plekje in het werk.” Wie goed kijkt kan zelfs Ensor terugvinden en hij kijkt door een verrekijker. “Als je de lijn volgt dan zie je dat hij naar mij kijkt”, lacht Mieke. “Ik heb er een speels bord van gemaakt. De baden van Oostende was ook een grappige en cynische kijk op de badstranden van Oostende. Het werk is zelfs ooit verboden geweest door de obscene taferelen.” Het werk kreeg de naam ‘Il preferito del pittore’ oftewel de voorkeur van de schilder. “Je kan dan nog kiezen of het de voorkeur is van mij als schilder of van Ensor zelf.” Het bord valt nu al in de smaak, want ook Mu.ZEE en het Ensorhuis stellen het ondertussen te koop.

Garnalen

Het porseleinen bord wordt gebakken in Duitsland met het schilderij op en in een mooi afgewerkte doos meegegeven. Het was voor Julie en Anthony bang afwachten wat het bord zelf zou geven. “We zijn heel tevreden met het resultaat. Het is hoge kwaliteit waardoor de kleuren heel mooi uitkomen. Mensen die het menu bestellen zullen ook efféctief één gerecht op het bord geserveerd krijgen. We zullen telkens werken met verse Oostendse garnalen. Het hoofdgerecht zal afhangen van de seizoenen. We bieden het menu immers aan tot het einde van het Ensorjaar.”

Wie van het bijzondere menu wil proeven moet deze op voorhand reserveren bij Ensorito. Het menu kost 95 euro per persoon, bord inbegrepen.