Mieke en Dirk koppelen creatie aan presentatie in atelier d’O: “We puren inspiratie uit de zee”

Als meest recente kunstgalerie in de stad manifesteert atelier d’O in de Koninginnelaan zich als buitenbeentje. Textiel en keramiek vinden er elkaar. Hard versus zacht. De inventiviteit van het galerieconcept zit in de combinatie van creëren en exposeren. De initiatiefnemers zijn kunstenaars Mieke Recour en Dirk Focke. Ze sluiten niet uit dat ze later ook exporuimte bieden aan collega’s.

In atelier d’O groeien de kunstwerken ter plaatse onder het oog van de bezoeker. Niet alleen in de economie maar ook binnen de cultuur bestaat de ‘korte keten’. Wat ter plaatse gemaakt wordt, is ook te koop. Een atelier met ambitie, dus. “De ‘O’ is het chemisch symbool voor zuurstof. Net als zuurstof, is creëren voor ons levensnoodzakelijk. Maar de O staat natuurlijk ook voor Oostende, voor water en dus de zee waar we allebei veel inspiratie uit puren”, aldus Mieke Recour en Dirk Focke, de twee galeriehouders en kunstenaars.

Duikclub

Mieke Recour (52) en Dirk Focke (61) kennen elkaar al bijna 30 jaar. Samen met hun partners Siegfried en Katrien raakten ze bevriend tijdens de vele duikreizen van de lokale duikclub. Van kleins af aan is Mieke, lerares fysica aan het college, gefascineerd door stofjes en draadjes. Haar doopmeter kon haar met Nieuwjaar niet gelukkiger maken dan met een doos vol textieloverschotjes. “Als kind al kon ik daar erg creatief mee aan de slag. Later volgde ik een basiscursus vilten en de opleiding textieldesign. Ook in tal van masterclasses en via het internet stak ik heel wat kennis over vilten op. “Naast de wetenschappelijke vorming die de fysica me bijbracht, ben ik ook graag met mijn handen bezig, wil ik iets creëren. Viltwol is voor mij het ideale medium: kleurrijk, zacht, hanteerbaar. Met een streng losse wolvezels kan je vele kanten uit. Je kan wanddecoratie, sjaals of sieraden maken maar ik creëer het liefst zotte driedimensionale wezens die uit de dieptes van de oceaan lijken te komen, vilten sculpturen, zeg maar.”

Canvas

Dirk Focke (61) was varend bemanningslid bij de Scheepvaartpolitie in Oostende en is al jaren een gedreven en bedreven pottenbakker. Een artistiek ambacht waarbij de keramiek geboren wordt uit de oerelementen aarde (klei), water en vuur. “De kleinere creaties krijgen hier in atelier d’O vorm op de draaischijf, grotere vormen maak ik thuis. Het beschilderen – ik ben van opleiding technisch tekenaar – en stoken gebeuren ook thuis. De klei is voor mij het canvas om geconcentreerd en in alle rust te tekenen en te schilderen met glazuur.”

Kandinsky

Vooral Miró en Kandinsky inspireren Dirk bij de keuze van zijn kleuren en vormen. “Nee, het stoort me helemaal niet dat mensen op mijn vingers kijken bij het werken op de draaischijf. Ik vind het zelfs leuk om een babbeltje te slaan en wat uitleg te geven bij het ambachtelijk proces”, aldus dirk Focke.

“We sluiten niet uit dat we in de toekomst ook exporuimte bieden voor tentoonstellingen van collega-kunstenaars”, zegt Mieke Recour. “En ook voor workshops vilten of keramiek leent de ruimte zich.”

Atelier d‘O, Koninginnelaan 40 in Oostende opent officieel op 10 september en is altijd te bezoeken van woensdag tot en met zaterdag van 14 tot 18 uur. Dan treft de bezoeker er ook een van de twee galeriehouders aan.