Michel Vanden Brande viert verjaardag met unieke expo: 70 kaarsjes, 70 kunstwerken

Michel Vanden Brande wordt op 8 juni maar liefst 70 jaar en viert dat met een tentoonstelling van zijn schilderkunst. Tijdens de vierdaagse in zaal ’t Hoge brengt hij zeventig kunstwerken mee van zo’n zestig jaar ver.

“Ik begon al vroeg met schilderen op mijn eentje. Vanaf mijn elfde volgde ik les aan de academie van Roeselare. Toen ik 17 jaar was tekende ik naar levend model, maar omdat ik nog niet volwassen was, had ik een bewijs van goed gedrag en zeden nodig. Grappig, want in die tijd werd je pas volwassen op 21-jarige leeftijd. Als gepassioneerd kunstenaar bleef ik naast mijn werk in de grafische sector altijd bezig met de schilderkunst”, begint Michel Vanden Brande uit Hooglede.

Kunst is kunnen

De werken van Michel zijn een streling voor het oog, maar worden pas compleet met zijn deskundige uitleg. “Een goed schilderij moet volgens mij aan drie voorwaarden voldoen. Allereerst moet het technisch goed getekend zijn en zichzelf vertellen. Het moet duidelijk zijn wat er voorgesteld wordt, maar toch nog de mogelijkheid geven aan de kijker om de eigen fantasie te gebruiken. Kunst is de overtreffende trap van ‘kunnen’. De tentoonstelling heet ‘Kijk’ en daarmee bedoel ik dat iemand die langskomt toch eventjes nodig heeft om alles écht goed te bekijken en te begrijpen. Aan elk schilderij hangt een verhaal vast, een emotie of een ludieke twist. Het zit hem in de details”, gaat Michel verder.

Ik, zot? Ik heb gewoon een ongebreidelde fantasie

Op de vraag hoe hij zijn schilderkunst kan omschrijven is Michel snel van antwoord. “Ik wil mensen verwonderen met mijn werken. Na een woordje uitleg kan de fantasie beginnen werken en daarom omschrijf ik mijn kunstwerken als ‘magisch realisme’. Sommige mensen zeggen dat ik zot ben maar ik heb gewoon een ongebreidelde fantasie. Dag en nacht ben ik ermee bezig en soms droom ik er zelfs van. Ook de lessen die ik geef in Ten Elsberge geven mij enorm veel voldoening. Ik ben gezegend met zo’n leuke passie.”

Solotentoonstelling

Michel Vanden Brande schildert nog volgens de klassieke manier. “Ik schilder met olieverf op doek, voor mij geen acrylverf. Daardoor ben ik altijd met twee werken tegelijk bezig. Terwijl het ene werk drie weken droogt, kan ik verder werken aan het andere. Meestal ben ik zo’n twee à drie maanden bezig met een schilderwerk. Op zeventigjarige leeftijd is het de allereerste keer dat ik solo exposeer. In het verleden deed ik wel al tentoonstellingen samen met andere kunstenaars. Ik hoop in ieder geval veel volk te mogen ontvangen die mijn werk weten te appreciëren”, besluit Michel Vanden Brande. (EVG)

Wie de werken van Michel wil bewonderen kan dit in zaal ’t Hoge op vrijdagavond 3 juni van 19.30 uur tot 22 uur en op zaterdag 4 juni, zondag 5 juni en maandag 6 juni van 10 uur tot 18 uur. De toegang is gratis.