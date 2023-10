Michel Van den Brande geeft opkomend schildertalent dat op één oog blind is door virus duwtje in de rug

Michel Van den Brande liet zijn groot hart nog eens spreken: Oleksandr ‘Sasho’ Rumyantsev, de Blankenbergse kunstenaar die door een virus op één oog blind werd, kreeg van de bekende stellingbouwer een atelier ter beschikking en wel op een toplocatie. “Michel is fan van mijn werk”, glundert de jonge kunstenaar.

Het gaat Oleksandr Rumyantsev voor de wind: de Blankenbergenaar met Oekraïense roots exposeerde vorige maand nog in Luxemburg en vertrok deze week naar Madrid, waar zijn werk te zien zal zijn in de Monat Gallery. Van een vliegende start gesproken. “Wat de mensen in mij zien? Ik heb mezelf ook al dikwijls die vraag gesteld. Ik ben tenslotte maar een eenvoudige jongen uit Blankenberge”, klinkt het bescheiden.

Hoewel hij altijd al een creatieve duizendpoot was, sloeg Oleksandr een viertal jaar geleden pas echt de artistieke weg in. “Ik mocht van mijn ouders geen kunstrichting volgen, dus koos ik voor interieurvormgeving. Dat kwam het dichtst in de buurt”, vertelt hij. Maar die opleiding maakte Oleksandr uiteindelijk niet af. “Ik zat in Gent op kot toen er zich tijdens het douchen een parasiet op mijn rechteroog nestelde. De volgende drie, vier maanden bracht ik door in een donkere kamer, tot mijn moeder mij een schildersdoek en een set penselen cadeau deed. Gek genoeg leef ik nu sinds dat voorval dus wél het leven waarvan ik als kind altijd gedroomd heb”, aldus Oleksandr, die onder het pseudoniem Sasho een steile opgang maakte.

Atelier

Een van zijn werken ging bij Lions Club Knokke-Zoute voor 4.000 euro onder de hamer voor het goede doel. “Zo kwam ik in contact met Michel Van den Brande. Hij vindt mijn werk mooi en toen ik een tijdje geleden plots zonder studio zat, besloot hij tussen te komen. Ik ben hem eeuwig dankbaar”, zegt hij. Het is niet de eerste keer dat Van den Brande zijn goed hart toont. Nadat ’s lands bekendste stellingbouwer de Blankenbergse binnenstad van hartstarters voorzag, werpt hij zich nu dus op als mecenas.

“Michel wou mij zo een duwtje in de rug geven. Met een studio van 135m², liefst drie hoog”, glundert Sasho, die al vijftien oogoperaties achter de rug heeft. “Half november gaat het oog eruit en krijg ik een vals. Ik had mij daar ondertussen al mee verzoend”, besluit Oleksandr. Binnenkort volgt nog een officiële opening van zijn nieuwe studio, die pal aan de Grote Markt ligt. Zijn werk is te zien op www.sashoartstudio.com en Instagram: sasho.png.