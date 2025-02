Menenaars exposeren tijdens Open Expo, ook Emiel (9) en oma Sabine: “We wisten het niet van elkaar”

Artistiek talent te over in Menen, zo maakt de tentoonstelling Open Expo duidelijk. Iedere inwoner van Menen, Lauwe en Rekkem kon zich inschrijven, vijftig kunstenaars deden dat. Het resultaat is een bijzondere expositie, met onder meer Emiel en zijn oma Sabine. “De meeste van mijn werken liggen gewoon op zolder.”

Van levensechte baby’s tot een banentaartje, van klassieke schilderkunst tot amigurumi. Vijftig kunstenaars stellen van 14 tot en met 23 februari enkele van hun werken tentoon tijdens de Open Expo in CC De Steiger in Menen. Een heel divers aanbod, maar er is één rode draad: alle kunstenaars wonen in Menen, Lauwe of Rekkem.

Laagdrempelig

Het concept is niet nieuw. Eerder was er al ‘Kijk op eigen kunstenaars’, maar dat werd in een nieuw jasje gegoten. “Je moet het zien als een soort van vrij podium. We houden het bewust laagdrempelig zodat iedereen kan deelnemen”, zegt directeur Chiel Vandenberghe, die hoopt de tentoonstelling tweejaarlijks te kunnen opzetten. “Met vijftig kunstenaars kunnen we deze Open Expo zeker een succes noemen. Er zitten heel wat intrigerende werken tussen.”

De jongste deelnemer is Emiel Opsommer (9) uit Lauwe. “Ik maak eigenlijk een beetje van alles”, vertelt hij. “Hier stel ik onder meer een kleurrijk schilderijtje voor, een impressie op de Schreeuw van Munch én een mijn visie op Cinque Terre in Italië.”

Opvallend, ook zijn oma Sabine Eggermont (67) uit Lauwe toont er drie van haar schilderijen. “We wisten het niet van elkaar”, lacht Sabine. “Het is uiteraard heel leuk om hier samen te staan. Hij is echt ontzettend creatief. Hij maakte al verschillende schilderijtjes voor mij, waaronder een portret van mijn man en mij.”

Op zolder

Voor Sabine is het een mooie kans om haar werk eens aan het brede publiek te tonen. “Ik neem wel eens deel aan een wedstrijd, zo was ik al eens geselecteerd voor de Canvascollectie. Maar eigenlijk blijven mijn werken gewoon gestapeld op zolder liggen. Het is dus wel eens leuk om hier je werk te kunnen tonen.”

Dat geldt ook voor Emiel. “Mijn droom is dan ook om kunstenaar te worden. Het is nu de eerste keer dat ik mijn werk tentoonstel. Ik was zelfs nog nooit in de tentoonstellingszaal van het cultuurcentrum geweest, het maakt het dus alleen maar leuker.”

Open Expo opent vrijdag 14 februari en is gratis te bezoeken in CC De Steiger tot en met 23 februari van 13 tot 17 uur.

(JD)