Memento Festival Kortrijk is gestart met kunst van levenslopen

Vanaf vandaag 14 maart dompelt het woordkunstenfestival Memento de Kortrijkse binnenstad drie dagen lang onder in een taalbad. De bijhorende expo’s laten iedereen nog tot eind maart nagenieten. Dit jaar staat alles in het teken van het thema ‘Causaliteit’. Memento opent met kunst van levenslopen.

Het kunstproject ‘Levenslopen’, is een samenwerking tussen een kunstenaar en een schrijversduo’s, die de levensverhalen van Kortrijkse senioren tot een unieke kunstinstallatie verwerkten. “De senioren krijgen zo niet alleen een stem, maar ook een podium. Ze worden de muze van kunstenaars die zo hun verhalen vereeuwigen. Want cultuur is er niet alleen om te beleven, maar ook om actief aan deel te nemen, op elke leeftijd”, zegt Felix De Clerck als schepen van Cultuur. “Onze senioren dragen een schat aan levenservaring en verhalen met zich mee, die het verdienen om gehoord te worden. ‘Levenslopen’ toont aan dat ouderen een actieve rol blijven spelen in de samenleving. Ze tellen mee, ze hebben iets te vertellen en wij kunnen daar allemaal veel uit leren”, luidt het bij Stephanie Demeyer, schepen van Senioren. “Ouderen zijn het levend geheugen van onze stad. De bewoners en medewerkers van de zorgcampussen van Zorg Kortrijk zouden samen elke dag een hele verhalenbundel kunnen schrijven. Het kunstproject Levenslopen brengt die verhalen op zijn beurt op een prachtige manier bij al onze inwoners en de bezoekers van de stad”, zegt Maxim Veys, schepen van Zorg.

In het kader van Memento Festival 2025 bracht het ‘Levenslopen’-project vijf Kortrijkse senioren samen met een kunstenaar-schrijversduo. Zij brachten hun verhalen tot leven in een al even unieke kunstinstallatie, die te zien is in 4n20 Ruimte voor Kunst aan de Jacob Van Arteveldelaan 24 in Kortrijk. Met de hulp van Zorg Kortrijk, de diensten Welzijn en Gezondheid van Stad Kortrijk ging Memento op zoek naar vijf ouderen die hun levensverhaal wilden delen met een duo van een kunstenaar uit COUPEE-collage collectief en een schrijver uit het Letterzettercollectief. Hoe kijken zij zelf terug op hun leven? Welke keuzes bleken nadien beslissend? Zouden ze bij nader inzien andere paden bewandeld hebben? Onder begeleiding van schrijfster Aya Sabi verwerkten de kunstenaar-schrijversduo’s de antwoorden op die vragen tot een fascinerende installatie.

De senioren en hun verhaal Yannick (61) speelde als muzikant bij De Kreuners en ging op tournée met The Scabs. Verwerkt tot een tekst van Jordy Spyt en een beeldend werk van Els Ghyselinck. Mieke (90) zette zich jarenlang in voor een volksdansgroep en nam deel aan internationale dansfestivals. Verwerkt tot een tekst van Bart Vanhee en een beeldend werk van Elke Desutter. Chris (64) was voorzitter van de Stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap (SAPH). Verwerkt tot een gedicht van Julot Roose en een beeldend werk van Ronny Delrue. Slimane (74) werd geboren in Marokko en kwam naar België, waar hij zich politiek inzette. Verwerkt tot een gedicht van Leonie De Clercq en een beeldend werk van Mohammed Alanai. Diana (91) verloor vele mensen en zette haar hele leven in het teken van de zorg voor anderen. Verwerkt tot een tekst van Silke Van Rolpaey en een beeldend werk van Ludo De Kort.

Memento stelt de resultaten tentoon in 4n20 Ruimte voor Kunst, Jakob van Arteveldelaan 24. Ze zijn te bezichtigen op vrijdag 14 maart van 16 tot 18 uur en op zaterdagen 15, 22, 29 maart en zondagen 16, 23 en 30 maart 2025, telkens van 10 tot 18 uur. Alle teksten en gedichten zijn opgenomen in het Memento-boek. Op dezelfde locatie loopt gelijktijdig ook de Memento-expo ‘De andere wereld van mijn dromen, want anders wordt het helemaal vervelend in dezelfde wereld.