Melissa (40) maakt unieke kunstgeschenken in zaak ‘Handwerk’: “Concept is volledig nieuw”

Melissa Bertolino (40) uit Menen heeft al heel wat van haar dromen kunnen realiseren in haar jonge leven, maar nu is voor deze artistieke duizendpoot de cirkel rond met haar nieuwe zaak ‘HANDwerk’.

“Ik ben overgelukkig. Ik heb hier heel mijn leven naartoe gewerkt”, zegt een stralende Melissa. Onder de naam Wall Paintings maakte ze met veel succes al jarenlang muurschilderingen. Tijdens haar zwangerschap moest ze echter deze activiteit opgeven. “Op doktersadvies mocht ik dit niet meer doen want het was te gevaarlijk voor de baby. Een gelukkig noodlot misschien, want ik liep al een tijdje rond met een nieuw concept om mijn creativiteit op een andere manier te kunnen botvieren”, vertelt Melissa.

Sinds de geboorte van haar zoontje Morris kreeg ze steeds meer goesting om haar eigen creaties te maken met verschillende materialen. Deze ideeën spookten al een hele tijd door haar hoofd en vandaag kregen ze al een plaatsje bij vele klanten en fans van haar werk.

Unieke bloempotjes

“Met ‘Handwerk’ creëer ik gepersonaliseerde bloempotjes in keramiek en beton, telkens in eenzelfde thema. Toen ik daarmee begon in mei met Moederdag, was dit blijkbaar een schot in de roos. Het regende bestellingen en toen besliste ik samen met mijn man om deze ex-garage te kopen voor mijn winkel”, aldus Melissa.

“Beton is een zalig materiaal, super sterk, mooi en met veel mogelijkheden”

Als Regentaat Plastische kunsten kent Melissa als geen ander de wegen van de kunstmedia. Maar haar werken in beton zijn toch uniek in zijn soort. “Ik ken eigenlijk ook niemand die dit al heeft gedaan. Beton is een zalig materiaal, super sterk, mooi en met veel mogelijkheden. Met de juiste mal en samenstelling is het gieten van bijna iedere vorm mogelijk en het droogt snel, met een minieme kans op breuk. Ik werk dan ook alles af met verschillende kleuren, planten, cactussen, kaarsen, enzovoort. Een logo, tekst, foto of naam op een pot is voor velen een heel leuk product, zowel als geschenk voor jezelf of ideaal als promo-idee voor een bedrijf. Vandaar het grote succes, denk ik”, lacht Melissa.

Officiële opening

Op zaterdag gaat de winkel officieel open en iedereen is welkom. “Al woon ik hier niet, toch voelt het als ‘thuiskomen’. Ik ben hier echt in mijn element en vanaf zaterdag wil ik dit delen.”