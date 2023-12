Meer dan 5.000 bezoekers tijdens het openingsweekend van Ensor2024: “James Ensor jaar lang extra in de kijker”

In Oostende opende vorig weekend het Ensorjaar op verschillende locaties in de stad. Een indrukwekkende openingstentoonstelling in Mu.ZEE en de doe-expo in Fort Napoleon rond de Oostendse schilder overtuigden al heel wat enthousiastelingen om naar de badstad af te reizen. Muziekliefhebbers werden in Kursaal Oostende dan weer getransporteerd naar de Belle Epoque met een klassiek concert. Met meer dan 5.000 bezoekers bij de start kijkt de organisatie uit naar een overrompelend stadsfestival voor een breed publiek.

Mu.ZEE gaf op 15 december het startschot met de primeur van ‘Rose, Rose, Rose à mes yeux! James Ensor en het stilleven in België van 1830-1930’. De tentoonstelling werpt een uniek licht op Ensors stillevens, dat ruim een vierde van zijn 850 schilderijen uitmaakt. De expo in Mu.ZEE is de allereerste die uitsluitend op dit facet van Ensor focust.

Daarnaast opende in Fort Napoleon de kindvriendelijke doe-expo ‘Grote Kunst voor Kleine Kenners’, gebaseerd op het kinderboek door Thaïs Vanderheyden. Jong en oud kunnen zich uitleven in een interactieve zoektocht die hen helpt om op een creatieve manier James Ensor beter te begrijpen.

James Ensor was niet alleen kunstschilder, hij componeerde op een erg intuïtieve manier ook muziek. Op zaterdagavond kwam de negentiende-eeuwse sfeer van Oostende tot leven met Casco Phil en het openingsconcert ‘Ensor & Friends’ in Kursaal Oostende. Een unieke kans om Ensors muziek eens in volle glorie door een orkest te horen spelen en een muzikale reis die Ensors intuïtieve composities eert. Wie dit concert miste, kan nog op 21 januari en 31 maart terecht in Kursaal Oostende voor twee exclusieve concerten van Casco Phil in het kader van Ensor2024, met presentatie van Kurt Van Eeghem.

Jazz en popnummers

In het Leopoldpark gaf de bigband van het Conservatorium aan Zee dan weer een optreden met heerlijke jazz en vrolijke popnummers. Dit gaf het startschot van heel wat activiteiten vanuit lokale verenigingen, organisaties en instellingen die het volgende jaar de stad volledig onderdompelen.

“Het Ensorjaar wordt een jaar vol prachtige exposities en evenementen die James Ensor en de stad in de schijnwerpers zetten. Dit openingsweekend was alvast een zeer geslaagde mix van activiteiten voor jong en oud, of je nu een kenner bent of gewoon geïnteresseerd bent. Het doet alvast het beste vermoeden om ook de volgende maanden nog heel wat extra bezoekers te ontvangen en zo James Ensor extra in de kijker te zetten. Niet alleen in de musea, maar ook in het straatbeeld is Ensor vanaf dit weekend extra zichtbaar”, aldus burgemeester Bart Tommelein

Boekvoorstellingen

Naar aanleiding van het 75-jarig overlijden van Ensor verschenen twee boeken, die op zaterdag 16 december werden voorgesteld in boekhandel Corman Oostende: ‘Onze James, de vrouwen van Ensor’, een graphic novel door Jan Bultheel en ‘Oostende in de Belle Epoque, het zwierige tijdperk van James Ensor’ door Kurt Van Eeghem. Met meer dan 3.500 verkochte exemplaren bij de eerste voorstelling gaat die laatste al onmiddellijk in tweede druk, een ongezien succes.

Op dinsdag 12 december kwamen ook al meer dan 50 internationale journalisten uit 9 landen naar Oostende voor een bezoek aan het James Ensorhuis en een exclusieve preview van de expo Rose, Rose, Rose à mes yeux in Mu.ZEE. Tijdens deze persreis konden de journalisten niet alleen genieten van de kunstwerken van James Ensor, maar hebben ze ook kunnen proeven van Ensor. Tijdens een diner in De Grote Post kregen ze een preview van het culinaire project ‘De Tafel van James’ dat eind januari zal starten. Ze proefden ook al in primeur de Ensor-pralines van chocolatier Olivier Willems.

Handelaars

Vanaf dit weekend zijn ook heel wat initiatieven van Oostendse handelaars van start gegaan. Bij meer dan 30 winkels kun je de winkel buitenlopen met een Ensor 2024-winkeltas, geïnspireerd op het ‘Gezicht op Mariakerke’.

Bij Bakkerij Decock zijn ze aan de slag gegaan met hun klassieke ontbijtmand. Deze kreeg een make-over ter gelegenheid van het Ensorjaar. Croissants geïnspireerd op het kleurenpallet van de Belgische grootmeester Ensor bijvoorbeeld. Maar ook de houten ontbijtkistjes, vakkundig vervaardigd door Duinhelm en de Oesterbank, zijn echte collector’s items. Een collectief van onder andere kunstenaars, scholen en Duinhelm geeft elk kistje een unieke look, een naam en een nummer.