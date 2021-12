Meer dan 100 aanvragen voor hartverwarmende raamtekeningen in Kortrijk: “Even de werksleur doorbreken”

In de wijken Pius en Overleie duiken heel wat kunstige tekeningen op verschillende gevelvensters op. Samen met het wijkteam van Overleie en Pius gaat creatieve buurtbewoonster Sofie Byttebier er aan de slag.

Met de raamtekeningen wil het wijkteam de mensen van de buurt op een coronaveilige manier een hart onder de riem steken. Velen werken immers weer van thuis uit, zo krijgen ze een welverdiende werkpauze en een mooier straatbeeld. Begin december trok buurtwerker Ine Vandenborre met het wijkteam in de straten om buurtbewoners warm te maken. Onder de noemers #WarmOverleie en #WarmPius verschenen tekeningen op ettelijke ramen, want verschillende buurtbewoners kregen al een voorproever.

De aanvragen stromen sindsdien binnen: ondertussen zijn er al meer dan 100. In de Kapelstraat op Overleie en de Iepersestraat op Pius zijn momenteel de meeste tekeningen te zien. “Ik ben enorm enthousiast over het project want ik ben altijd al een creatieveling geweest. Met dit initiatief doe ik iets extra voor mijn buurt, maak ik nieuwe contacten én zie ik overal mijn tekeningen opduiken. Hoe leuk is dat”, zegt initiatiefneemster Sofie Byttebier, die werkt onder de naam @handmade.by.msaprilfish.

Creatieve hulp

“Met een ogenschijnlijk kleine maar warme actie bereiken we zowel alleenstaanden, ouderen, jonge gezinnen, lokale handelaren en verschillende organisaties in de buurt. We merken op dat we bij telewerkers een welgekomen gast zijn. We doorbreken even hun werkdag met een kort gesprek terwijl we de tekening plaatsen.”

“Het is een grote groep van inwoners die we in andere omstandigheden overdag met het wijkteam niet bereiken omdat ze gaan werken zijn. De actie is een extra contact met kwetsbare gezinnen op Overleie en Pius om na te gaan hoe we ze verder kunnen ondersteunen”, duidt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit). Sofie Byttebier en de medewerkers van wijkteam Noord gaan nog tot eind december op pad om de tekeningen te plaatsen.

“Samen met heel wat vrijwilligers, want ook geïnspireerde buren komen spontaan hun creatieve hulp aanbieden”, zegt vrijwilliger Leen Glorieux.

Woon je in de wijken Pius of Overleie? Dan kan je een raamtekening aanvragen tot 25 december 2021 via www.kortrijk.be/wijkteams of ga langs in Wijkcentrum Overleie (Overleiestraat 45). Je kan uiteraard ook zelf creatief aan de slag. Plaats bij je tekening #WarmOverleie #WarmPius.

(PVH)