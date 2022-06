Meense Academie voor Beeld toont stemhokjes-kunst boven supermarkt op Tyberparksite

Voor haar jaarlijkse tentoonstelling ruilt de Academie voor Beeld de vertrouwde muren van de ‘tekenschool’ in voor een lege industriële ruimte boven de supermarkt Delhaize op de Tyberparksite in Menen. Zo’n 200 volwassen leerlingen tonen er hun kleine en grote kunstwerken van het voorbije jaar in en rond tientallen stemhokjes.

Na twee moeilijke coronajaren kunnen de leerlingen van de volwassenenafdelingen keramiek, beeldhouwen en ruimtelijke kunst, grafiekkunst, schilderkunst, tekenkunst, fotokunst en projectatelier eindelijk weer hun werken van het afgelopen academiejaar tonen aan het grote publiek.

Ontroering en intens beleven

De expo Een Stem voor Kunst boven het Delhaizefiliaal in de Ieperstraat 111 is gratis en opent op vrijdag 17 juni om 19 uur. Tijdens de weekends van 18 en19 juni en 25 en 26 juni is de expo toegankelijk van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

“Een Stem voor Kunst is een positieve stem voor het avontuur van de verbeelding, een parcours van ontroering en intens beleven”, weet leraar beeldhouwen en ruimtelijke kunst Henk Delabie. “Bijzonder is de unieke wijze waarop de Academie voor Beeld weet om te gaan met ieders creatieve mogelijkheden, het ontdekken van ieder zijn eigenheid.”

“We vonden het belangrijk om met een feest naar buiten te komen. Veel Menenaars kennen de academie niet, met deze expo willen we daar verandering in brengen”, zeggen leraar tekenkunst Gers Ververs en leraar projectatelier Yvan Derwéduwé.

Sociaal gebeuren

“We kozen niet voor de gebruikelijke tentoonstelling binnen de schoolmuren, maar voor een verrassende expo binnen de setting van een industrieel gebouw. Toen we daarover overlegden met schepen van Cultuur Griet Vanryckegem, grapte ze dat we de stemhokjes van de stad mochten gebruiken. Net dat vonden we een uitstekend idee. Het specifieke gegeven van kleine uniforme hokjes sluit perfect aan bij het industrieel karakter van dit gebouw.”

“Voor onze leerlingen is het een uitdaging om binnen zo’n stemhokje een concept uit te werken en zo een nieuw kunstwerk te creëren. Het opzetten van de expo is een sociaal gebeuren geworden. Met zijn allen hebben we samengewerkt en oplossingen gezocht om in deze lege ruimte iets moois te creëren.” (Carlos Berghman)