May Leemans neemt deel aan ‘Atelier in beeld’

Net zoals tal van andere Oostendse kunstenaars stelt ook May Leemans tijdens het opendeurweekend Atelier in beeld van 6 en 7 mei haar atelier Mayart in de Koningstraat 32 open voor het publiek.

Naast portretten en een erg gevarieerd oeuvre getuigt haar werk van een maatschappelijk engagement en oprechte bezorgdheid. Inspiratie vindt ze overal: bij mensen en in alles wat bewust of onbewust haar leefwereld doorkruist. Door te experimenteren met stijlen en mixed media boort de kunstenares een eclectische stijl aan. Zij weet, niet zelden met een kwinkslag, de realiteit een ongewone setting te geven, haar verweer tegen onder meer de stortvloed aan onbetrouwbare informatie, de armoede om ons heen, de ene vluchtelingencrisis na de andere, de klimaatopwarming, oorlog… Op zaterdag 6 mei van 11 tot 22 uur en op zondag 7 mei van 11 tot 16 uur. Gratis.

Info: www.atelierinbeeld.be