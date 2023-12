Maxime maakt eerbetoon in stro aan Ensor

Beeldhouwer Maxime Van Besien legt momenteel de laatste hand aan een vier meter hoog kunstwerk van James Ensor. Op donderdag 28 december wordt het beeld in hooi, stro en riet ingehuldigd op het stationsplein. Wij gingen al eens kijken in zijn atelier.

Het is zonder meer imposant te noemen. In het atelier van beeldhouwer Maxime Van Besien in Vlissegem staat de indrukwekkende buste van James Ensor in de steigers.

Vier meter hoog, zes meter breed en meer dan twee meter diep. Zo groot dat je er zelfs in kan staan. Veel plaats is er echter niet, want binnenin zit een ingenieus verlichtings- en blussysteem. Het duurzame werk is immers opgebouwd uit hooi, stro en riet. Nog straffer is dat het volledig ontsproten is aan het creatieve brein van Maxime Van Besien. De beeldhouwer die al jaren met hout werkt, is net terug van Zweden waar hij een kamer mocht ontwerpen en sculpteren voor het befaamde IJshotel. Een unieke ervaring, zo omschrijft hij het zelf. “Volgend jaar wil ik weer deelnemen. Ik heb de smaak te pakken”, zegt hij.

Intussen is hij alweer volop aan het werk als schrijnwerker én legt hij volop de laatste hand aan het Ensor-beeld, dat al sinds augustus vorm aan het krijgen is.

Iconisch masker

Toen de stad Oostende een tijd geleden een oproep deed voor unieke werken rond Ensor naar aanleiding van het jubileumjaar, kwam de leergierige Maxime uit bij een techniek die nog nooit gezien is in ons land. “Het is in elk geval uniek. Origineel stamt dit soort traditionele landschapskunst uit Mexico en China. In Frankrijk werd het opgepikt, waar elke zomer wedstrijden worden georganiseerd voor dergelijke hooisculpturen. Ondertussen zijn er al symposia in Duitsland, Zwitserland en Denemarken. De sculptuur bestaat uit een houtskelet omwikkeld met kippendraad met vervolgens een laag hooi en een tweede laag kippendraad om het hooi in positie te houden. Het is niet zomaar stapelen of hooibalen tegen elkaar zetten. Van het begin moest ik alles in vraag stellen, van het transport tot de veiligheid. Het vereiste heel wat logistieke anticipatie, wat ik ergens wel onderschat had, maar wat me niet weerhield.”

Maxime werkt doorgaans vooral met hout. © Gianni Vanlangendonck

Voor dit soort constructies of deze bouwtechniek bestaat er niet zozeer een cursus, maar Maxime houdt ervan om te experimenteren. Meer nog: het sculpteren van ijs leerde hij volledig op YouTube.

Maar Maxime brengt ook meer dan een buste. Naast het hoofd van James Ensor, met zijn iconische hoed en baard, bouwde Maxime nog een masker, dat straks mee opgesteld wordt. “Heel kenmerkend voor de kunstenaar. Dat masker staat voor het beeld. Het wordt vastgehouden door de hand van Ensor die uit de grond lijkt te komen. Tussen de twee beelden kunnen mensen passeren, wat ik belangrijk vond. Die interactie vind ik immers een meerwaarde in mijn werk. Ik probeer die interactie met het publiek ook altijd op te zoeken in mijn andere werken, of dat nu hout of ijs is.”

En nu Beaufort?

“De verlichting die erin verwerkt is, is zowel visueel als functioneel. Met dank ook aan Mike Vanbelleghem van ‘Passion 4 Wood’, die zowel het blus- als verlichtingssysteem heeft uitgewerkt. Ik vond het belangrijk ook met iemand van Oostende samen te werken. Bovendien kon ik me dankzij hem volledig focussen op het creatieve.”

Vanaf donderdag staat het beeld opgesteld in Oostende. “Ik vind het heel spannend. Ik ben heel benieuwd naar de reacties van de mensen. Of er nog vakantie in zit? De komende weken maak ik nog enkele ijssculpturen in opdracht, ook in Oostende, en daarna is het tijd om weer mijn atelier en hoofd op orde te zetten. Daarna open ik mijn boek met projecten. Misschien zit er wel iets in voor Beaufort? Ik zou in elk geval opnieuw zoiets monumentaals als dit willen maken. Ik heb zeker de smaak te pakken.”

Op donderdag 28 december om 14 uur wordt het kunstwerk onthuld op het Oostende-Doverplein – het stationsplein – in Oostende. Meer info over Maxime en zijn werk op www.maximus-sculptor.com.