Max Van Dingenen schildert interpretatie van de Meester van de Maskers: “Noem het mijn ode aan Ensor en de Oostendenaar”

In zijn nog verfnatte, grote schilderij ‘De Ontmaskering van Ensor’ ontrafelt kunstschilder Max Van Dingenen wie er actueel wel eens schuil zou kunnen gaan achter de vele maskers van de Oostendse meester. En meteen zoekt hij, in het vooruitzicht van het Ensorjaar 2024 ook een publieke ruimte om dit grote werk tijdelijk en in bruikleen aan het publiek te tonen.

Ensors geliefkoosde thema maskers heeft al menig kunstenaar geïnspireerd. Zo schilderde Willy Bosschem in 1985 een groepsportret van ongeveer 30 bevriende artiesten en ook Herr Seele actualiseerde ooit de Intocht van Christus in Brussel tot één stoet van kunstenaars, politici, koningen en ander bekend volk.

Met het aan de horizon dagende Ensorjaar neemt nu ook Max Van Dingenen (66) tekenpen en penseel ter hand voor zijn artistieke interpretatie van de Meester van de Maskers, geüpdatet met een staalkaart van Oostendenaars. Daarvoor liet hij zich vooral bezielen door topwerken van James Ensor als Zelfportret met Bloemenhoed, De Intrige en de Intocht van Christus in Brussel.

“Mij was het er om te doen om de maskers die Ensor ooit schilderde te ontmaskeren. Ik koos voor een gevarieerd groepsportret: jong en oud, bekend en anoniem, man en vrouw, geëngageerd of teruggetrokken, gelauwerd of miskend, professor of werkloze, de vuilnisophaler naast de burgemeester.”

“Noem het mijn ode aan Ensor en de Oostendenaar of zijn/haar lookalike”, zegt Max wiens stamboom langs moederskant, een Rotterdamse, opklimt tot de watergeuzen van Den Briel die in 1601 ook voor de Oostendse stadspoorten stonden. Onze kunstenaar spoelde hier alvast met meer vredelievende bedoelingen aan!

Artistieke vrijwilliger

De Ontmaskering van Ensor is een werk op doek in acryl van 2,10 op 1,49 meter. “Ik schilderde vroeger met olieverf maar werd allergisch aan bepaalde componenten in die verf”, zegt de in Mechelen geboren Max Van Dingenen die na zijn kunsthumaniora in Gent afstudeerde aan de Koninklijke Academie in Antwerpen en als professioneel kunstschilder actief bleef.”

“Bij zijn eerste passage in onze stad begin 2000 voerde hij, als huurder van een prachtig pand in de Kemmelbergstraat samen met de actiegroep Bulldozer het protest aan tegen de afbraakpolitiek in de Belle Epoquewijk.

Portretten

Vandaag amuseert de kunstenaar zich vooral met het schilderen van portretten: “Niet om den brode: ik ben gepensioneerd en kom rond”, lacht Max. “Noem mij een artistieke vrijwilliger. Ik verkoop niets, ik behoud wel mijn originele potlood-, pen- en aquarelportretten maar de geportretteerden kunnen er wel een afdruk van krijgen. Ondertussen heb ik er al een 100-tal gemaakt.”

Bruikleen

Ook zijn monumentale De Ontmaskering van Ensor is niet te koop. “Ik geef het in bruikleen aan wie er een zichtbare plaats in de publieke ruimte voor over heeft: een restaurant, het stadhuis, de Grote Post, een museum, een galerie of winkel…”

En de maskers blijven vallen: “Ondertussen ben ik aan een tweede, even groot, werk bezig onder dezelfde titel waarop ik vooral figuren rond Ensors zelfportret centreer die een rol spelen in het Oostendse uitgaans- en nachtleven”, zegt de kunstschilder die ook al een grote replica van De Intrige heeft hangen in café Crayon op het Cadzand-Bonenplein.

Wie interesse heeft om het Ensorjaar te vieren met een door de meester zelf geïnspireerd groepsportret en dit in de openbare ruimte wil delen met andere Oostendaars kan contact opnemen met Max Van Dingenen op maxvandingenen@live.be.