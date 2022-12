Marvin Gaye speelt voortaan in grootste winkelcentrum van de stad

Het beeld van pop- en soullegende Marvin Gaye is voortaan te bewonderen in het Feest- en Cultuurpaleis. Het shoppingcentrum, stad en Kursaal vonden elkaar waardoor het kunstwerk permanent zichtbaar wordt.

Marvin Gaye verbleef in de regio in 1981-1982. Hij woonde op de Zeedijk maar ook in een witte villa in Moere (Gistel) van muziekproducer en componist Charles Dumolin. Hij schreef zijn wereldhit ‘Sexual Healing’ in de regio en nam de plaat op in een studio in Brussel. Zijn concert in het Kursaal in 1981 lokte geen massa volk maar werd wel vereeuwigd in de documentaire ‘Transit Ostende’ van Richard Olivier. Met daarin unieke beelden van Gaye die wandelt langs cafés, jogt, bokst en basket in de Koninklijke Stallingen. In het Kursaal oefende hij op de piano. Het is dat beeld dat kunstenaar Charles Dumolin in 2004 gebruikt voor een groot kunstwerk naar aanleiding van de heropening van het Kursaal.

Vergeten

Na de inhuldiging staat het bronzen kunstwerk op betonnen sokkel nog enkele jaren centraal in de inkomhal. Het valt ten prooi aan vandalen, wordt niet hersteld en belandt uiteindelijk in een hoek. Met wat geluk kunnen de deelnemers aan de Marvin Gaye-wandeling van Toerisme Oostende het achter glas bewonderen. Het Kursaal en vastgoedbeheerder Ceusters vonden elkaar. Dominique Desmeytere: “In het shoppingcentrum zal het beter tot zijn recht komen. Shoppers zijn op zoek naar beleving en daar hoort ook een brokje cultuur bij. Dit heet tenslotte het Feest- en Cultuurpaleis.”

99 jaar

“Het beeld blijft stadseigendom maar we geven het in bruikleen voor 99 jaar”, benadrukken burgemeester Bart Tommelein en schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor het Kursaal en het stadspatrimonium. “Het is een iconisch beeld van een zanger met een zeer sterke band met de stad. Nog veel meer mensen zullen op deze centrale plek kunnen genieten en misschien stilstaan bij zijn aanwezigheid in de regio. Hij is voor onze stad een belangrijk uithangbord voor muziek en cultuur”, zegt Anseeuw. Een bordje bij het beeld, met een woordje uitleg, zou wel niet misstaan. Burgemeester Bart Tommelein: “Belangrijke mensen moet je eren. Dat is zo voor Ensor, Permeke en Arno maar ook voor Marvin Gaye. Ik ben blij dat het beeld hier veel meer passanten zal hebben dan in het Kursaal.”

Millimeterwerk

De man achter de praktische verhuis is Andrew Lievens van syndicus Dermul. “Het beeld bestaat uit één stuk. Transport vanuit het Kursaal over de Zeedijk naar het feestpaleis was een huzarenstukje. Onze werken hadden veel bekijks en de hele constructie paste op enkele millimeters na maar net in de toegangsdeur aan de Kapellestraat. Wat mij vooral opviel is de grote belangstelling na de plaatsing. Dit beeld intrigeert mensen. We hebben er daarom meteen al wat paaltjes rond geplaatst.”