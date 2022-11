mARTine schildert en exposeert in pop-upgalerie in winkelstraat: “Een atelier is soms een eenzame plek”

Martine Houtsaeger exposeert haar schilderijen twee maanden lang in een pop-upgalerie in de Delaerestraat. Ze herontdekte haar artistieke ziel nadat ze tot haar grote verbazing werd ontslagen. “Nu volg ik nu mijn passie.” Dat resulteert in figuratief en abstract werk, vaak heel kleurrijk. Waarover Martine heel graag met mensen praat.

Van een carrièreswitch gesproken. Vierendertig jaar lang werkte Martine Houtsaeger als grafisch ontwerpster voor een drukkerij van verpakkingsmateriaal. “In 2021 kwam mijn ontslag als een complete verrassing. Ik had toch gedacht samen met de collega’s mijn pensioen in dat bedrijf te halen. Het gevolg was een heel moeilijke periode, waarin ik echt opnieuw op zoek moest naar mezelf en mezelf opnieuw moest uitvinden. Een carrièreswitch van moeten dus. Gelukkig hielpen vrienden en familie mij door die donkere tijd.”

Martine, die zich als kersvers kunstenaar mARTine noemt, ging cursussen volgen. “Ik wou eens zien of ik de hobby van jaren geleden opnieuw kon oppakken. Ik heb in mijn jeugd veel geschilderd. In het cursusaanbod van Motena vond ik een cursus boetseren, maar ik zocht ook de schildersezel weer op en tot mijn verbazing kwam het artistieke in mezelf heel snel terug. Ondertussen is de hobby snel geëvolueerd naar passie.”

Kleur, kleur, kleur

“Die positieve evolutie zie je ook in mijn werk. Ik wil met veel kleur de kijker blij maken. Dat probeer ik via drie stijlen. Enerzijds zijn er figuratieve werken, maar anderzijds leef ik me ook uit in het abstracte – die schilderijen zijn groot en vooral kleurrijk. Tussendoor amuseer ik me met craqueléschilderijen te maken. Maar het zijn vooral de grote abstracte werken met lijnstructuren waarbij ik vaak de acrylverf en de zwaartekracht hun werk laat doen, die geapprecieerd worden door mijn omgeving.”

Ik laat vaak de acrylverf en de zwaartekracht hun werk doen

“Ik ben voorzichtig begonnen. Vrienden en kennissen maken vaak toevallig kennis met je werk en willen dan graag ook iets in hun interieur. Zachtjes aan waagde ik me aan tentoonstellingen en kunstbeurzen, telkens met onverwacht succes. Dat was iedere keer een aanmoediging om verder te gaan.”

“Deze galerie in Roeselare is een volgende stap. De weg naar een echte kunstgalerie is moeilijk. De drempel ligt hoog, niet alleen voor de kunstenaar, maar ook voor de kijker-koper. Maar vooral: ik wil contact houden met de mensen. Een atelier kan een eenzame plek zijn. Daarom schilder ik thuis in Moorslede in de living, met uitzicht op de natuur, die altijd mijn inspiratiebron is geweest. Maar dan nog, ik wil kunnen babbelen met de mensen, over van alles maar vooral over mijn werk. Ik hoor graag wat anderen er van vinden.”

Ontmoetingen

“Daarom zijn we in Roeselare op zoek gegaan naar een ruimte in een winkelstraat met veel passanten. De ideale plek vonden we in de Delaerestraat 4D. Een modern winkelpand dat leegstond en dat we voor een kortere periode kunnen gebruiken. Ik hoop hier heel wat mensen over de vloer te krijgen. Het moeten niet allemaal kunstliefhebbers zijn. Integendeel, vaak zijn het toevallige passanten die vallen voor een schilderij.”

“Ik heb trouwens voor elk wat wils. Je moet zeker de grote portemonnee niet mee hebben. En ik schilder ook op vraag en op maat. Daarbij ga ik niet over één nacht ijs. Praten met de potentiële klant is belangrijk, eens op bezoek gaan, en vooral het werk gaan presenteren en eventueel aanpassen voor het definitief aan de muur komt te hangen.”

“De deur zal hier in de Delaerestraat in november en december letterlijk open staan voor iedereen. Tussen de bezoeken door schilder ik ter plekke gewoon verder”, aldus nog Martine Houtsaeger. (BC)

Meer op www.martine.gallery.