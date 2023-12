Màrmelade organiseert dansvoorstelling in kerk

Zaterdagavond 2 december organiseert vzw Màrmelade een dansvoorstelling in de Heilige Maria Moeder Godskerk. Samen met Passerelle, een platform voor jonge dans, geeft de vereniging het sacrale gebouw een andere invulling.

Net nu men in Beernem nadenkt over een herbestemming van een aantal kerken in de gemeente, geeft vzw Màrmelade het woord ‘herbestemming’ een andere betekenis. Hun projecten vinden steeds plaats op bijzondere plaatsen en dat is ook nu het geval.

Dries Bonamie, architect en voorzitter: “Alle locaties waar Màrmelade kwalitatieve kunst uit diverse disciplines op Beernems grondgebied brengt, zijn lokaal erfgoed. Doelbewust kiezen we voor erfgoed met een ziel, voor knelpuntmonumenten: ze behoren immers tot het versteend geheugen van Beernemnaars. De Heilige Maria Moeder Godskerk in Beernem is een magistraal ontwerp van internationaal niveau, van de alom geprezen Arthur Degeyter. Het kerkgebouw, opgetrokken uit steen en licht, ziet zijn oorspronkelijke religieuze functie met de dag verengen, waardoor er vandaag over een herbestemming wordt nagedacht. In de plaats van hierover een actief debat te voeren, laten wij de kunst spreken.”

Lichtcomposities

Toen de initiatiefnemers de locatie gingen bezoeken, zagen ze meteen het potentieel van dans in de kerk. “De kerk wordt met beperkte ingrepen een bijzonder dansdecor. De aanwezige architecturale elementen worden aangevuld met lichtcomposities die de magie nog vergroten. De nog actieve kerk wordt op 2 december op een zachte wijze tijdelijk herbestemd. We doen dat fijnmazig, gevoelig, tijdloos en tezelfdertijd bijzonder creatief – zoals men van vzw Màrmelade mag verwachten”, gaat Bonamie verder.

Met haar voorstelling wil de vzw Màrmelade mensen ontroeren.“Ons motto luidt: in deze wereld van overvloed presenteren we kwalitatieve kunst in Beernem. We maken er een kunst van om het onverwachte te realiseren. Op die manier zoeken we steeds bijzondere locaties voor bijzondere kunst.”

Jong danstalent

Passerelle presenteert een dansvoorstelling met jong danstalent. De twee danscreaties zijn het resultaat van een goede match tussen jonge choreografen en dansers. Voor Màrmelade presenteert Passerelle het werk van Emmi Väisänen (Terrains) en Bérengère Bodin (Alstublieft!). (AVH)

Voorverkoop tickets: www.vzwmarmelade.be. Op 2 december gaan de deuren om 19 uur open, de voorstelling start om 20 uur.