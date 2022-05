Marlenevanrob toont driedimensioneel en abstract werk

Marlenevanrob – dat is de artiestennaam van amateur-kunstschilder Marleen Vanrobaeys uit de Pater Vereeckestraat – stelt de hele maand mei haar driedimensionele en abstracte schilderijen tentoon in de bibliotheek.

Marleen (61) is de echtgenote van Frank Carlier. Ze begon pas vorig jaar te schilderen. “Kunst triggerde me al van jongs af aan”, zegt ze.

“Zowel schilderijen als beeldende kunst. Beroepshalve was ik ook wel vaak met design en kunst bezig. Mijn man en ik hadden een verlichtingszaak in Roeselare en via die zaak kwamen we regelmatig in contact met interieur- en designspecialisten. We gingen ook regelmatig tentoonstellingen van nationale en internationale kunstenaars in allerlei galerieën in binnen- en buitenland bezoeken. Maar het bleef bij kijken en af en toe eens iets kopen. Toen we stopten met de zaak en met pensioen gingen ben ik beginnen schilderen.”

Tastbare structuur

Marleen is een selfmade kunstschilder. “Ik ben nog nooit naar de academie geweest, al ben ik dat in de toekomst wel van plan om nog beter allerlei materialen te leren kennen.”

Marleen begon met fluid art en evolueerde naar een combinatie van schilderen, verf gieten en met een paletmes bewerken.

“Restanten van en vastgelopen verf gaan bij mij nooit verloren en worden altijd gerecycleerd uit allerlei dozen en potjes. Mijn schilderijen hebben een tastbare structuur. Soms kleurrijke die ik op een geschilderde achtergrond aanbreng. Ik schilder iets wat tastbaar is, wat een structuur heeft, driedimensioneel is. Een schilderij die je kunt voelen en betasten.”

Kunst is voor Marleen een spel der zintuigen. “Het is als het ware het resultaat van dromen, durven, doen, experimenteren, inspireren en het is een expressie van vreugde en verdriet, van geluk en eenzaamheid. Kunst is zonder woorden toch veel zeggen! Ik ben wel vaak met de actualiteit bezig, nu ook met de oorlog in Oekraïne en dat maakte me soms onrustig. Noem me een onrustige creatieve geest… Ik schilder veel en vaak ’s nachts, op de meest onlogische momenten. Dan ben ik heel productief.”

Twee schilderijen die ze in de bib exposeert gaan over vulkanisme: Montaña Roja en Cumbre Vieja. “Vulkanen ontdekten we op de Canarische eilanden. Vooral in Lanzarote waarnaar we regelmatig op reis gingen en er het vulkaangebied Montañas del Fuego (de Vuurbergen) leerden kennen. Dat fascineert mijn man en mij. De andere werken in de bib kregen namen als Sky Garden, Flower Power en Chaos.” Is Marleen een beetje chaos?

Openingsuren

De expo is de hele maand mei te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 19 uur; woensdag van 9 tot 12 en 14 tot 17 uur; zaterdag van 10 tot 16 uur.