Marleen Vanlierde toont abstracte schilderkunst in Het Koetshuis in Waregem

Van 11 tot 20 november opent Het Koetshuis in Park Baron Casier in Waregem zijn deuren voor de tentoonstelling ‘Joie de Vivre’. Marleen Vanlierde exposeert er abstracte schilderkunst.

Zoals de titel van de tentoonstelling het aangeeft, getuigen de werken van Marleen van een heel grote dynamiek. Een kleurenspel waar energie en verbeelding samensmelten. Zelden of nooit wordt er een penseel gebruikt.

Dieper universeel bewustzijn

Al haar schilderijen zijn intuïtief geschilderd en wekken de verbeelding van de toeschouwer. Marleen neemt je via haar abstracte kunstwerken mee naar nieuwe werelden die het dagelijks leven overstijgen en een dieper universeel bewustzijn aanspreken dat diep verbonden is met de natuur. Haar werken zijn een blikvanger in elk interieur.

“Een zestal jaar geleden kreeg ik voor mijn verjaardag van een goede vriendin een set canvasdoeken en schildergerei cadeau”, vertelt Marleen (60) met gefronste wenkbrauwen.

Creativiteit

“Ik was verbijsterd en eigenlijk ook een beetje ontgoocheld. Wat moest ik daar in hemelsnaam mee aanvangen? Mijn vriendin was er echter wel van overtuigd dat ik er mijn creativiteit in kwijt zou geraken. Op een regendag had ik niks beter te doen en heb ik voor het eerst op canvas geschilderd.”

De tentoonstelling is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur en op woensdag en donderdag van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis.