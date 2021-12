Marleen uit Harelbeke doet mee aan de Claessens Academy Challenge: “Ik doe mee op insteek van de docent”

De Harelbeekse Marleen Deryckere doet met haar werk ‘Eye to rainbow’ mee aan de Claessens Academy Challenge, een onlinewedstrijd voor amateurkunstenaars die kunstacademie volgen. Het is een initiatief van firma Claessens Canvas in Waregem. De winnaar krijgt een workshop met een gerenommeerd kunstenaar.

Marleen Deryckere (55) is bezig aan haar vijfde jaar schilderkunst aan de Academie Harelbeke Anders! “De voorbije twee jaar leerde ik er een stijl ontwikkelen. Ik kan wel nog twee keer een specialisatiejaar doen”, aldus Marleen. Zij is getrouwd met Alain Top, mama van Yasmine en Annelies en oma van Jules.

Beroepshalve is ze verbonden aan het OCMW. Marleen is niet aan haar proefstuk toe. Zij leerde werken met papier-maché na een cursus bij Damienne Sameyn in Kortrijk. Daarna trok ze naar de kunstacademie. “Thuis maakte ik al eens iets, meestal kleine dingetjes. Nu zijn het beelden. In de academie leerde ik me bekwamen. Noem me geen kunstenares, het is een hobby. Papier-maché, dat is werken met krantenpapier, proppen maken, ijzer insteken als steun, laagjes leggen, pappen met behangstijfsel en na het drogen schilderen met acrylverf”, vertelt Marleen, die intussen ook schildert.

“Mijn schilderijen zijn meestal collages. Voor mij hebben ze een betekenis. Alles komt uit mijn eigen verbeelding. Ik heb altijd al een grote fantasie gehad.” Haar werken zijn zacht van kleur, met een mooi coloriet. “Soms zijn ze ook fel en rebels. Maar het staat de toeschouwers natuurlijk vrij om mijn werken op hun eigen manier te interpreteren.”

Bewust vergeten stukje

Nu doet Marleen mee aan de Claessens Academy Challenge, een onlinewedstrijd voor amateurkunstenaars die kunstacademie volgen. Het is een initiatief van de firma Claessens Canvas in Waregem, die al 115 jaar linnen schilderdoeken maakt.

“Ik doe mee op insteek van mijn docent Brecht Desmet die me raad geeft. Ik werk zeer snel, maar durf af en toe te lang aan iets werken. Brecht raadt me dat soms af. Een werk moet voor mij afgewerkt zijn. Het rare is dat er in mijn werk altijd een stukje zit dat niet goed geschilderd is: vroeger bewust of onbewust. Nu is dit bewust, vraag me niet waarom. (lacht) Ik ken mijn zwaktes en mijn sterktes, ook wat techniek betreft. Het is mijn schilderij en het moet niet meer juist zijn. Ik maak ook vooraf foto’s: ik kan daarna nog veranderen. De collages weerspiegelen altijd een momentopname.”

Dochter Annelies volgde schilderkunst en is restaurateur van schilderijen. “Het is leuk om met haar samen een museum te bezoeken of samen thuis of in de academie te schilderen.” De hoofdprijs van de Academy Challenge is een unieke workshop met een gerenommeerd kunstenaar. “Mocht ik de hoofdprijs winnen, dan zou ik vragen of de kunstenaar in kwestie naar onze academie wil komen. Dan kan iedereen ervan genieten.” Haar droom? “Ik zou graag eens een grote tentoonstelling geven.”

(PVH)