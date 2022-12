Marie-Jeanne Van Hove stelt tentoon in het gemeentehuis

Het project ‘Kunst in het gemeentehuis’ is aan zijn derde editie toe. Het lokaal bestuur wil de bevolking in contact brengen met kunst van lokale bodem.

Vorige vrijdag vond de opening van de tentoonstelling plaats met werk van Marie-Jeanne Van Hove. Burgemeester Dirk Verwilst en schepen van Cultuur Danny Bossuyt prezen deze kunstenares voor haar werk waarbij de natuur in huis wordt gebracht. In haar dankwoordje liet Marie-Jeanne duidelijk verstaan dat schilderen deel uitmaakt van haar leven. “Het brengt rust en het is tevens een poort tot ontmoeting wat dan leidt tot nieuwe impulsen.” De tentoonstelling in het gemeentehuis loopt nog tot 2 maart. De kunstenares is iedere derde zondag van de maand tussen 14 en 17 uur aanwezig.