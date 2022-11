Marie-Jeanne Van Hove stelt tentoon in het gemeentehuis van Meulebeke

Onder de noemer Kunst in het gemeentehuis wordt door de gemeente Meulebeke een inspanning gedaan om een forum te bieden aan plaatselijke kunstenaars. Op 2 december 2022 is het de beurt aan Marie-Jeanne Van Hove uit de Lostraat 7 in Meulebeke. Zij volgt in het gemeentehuis de kunstenaars Lies Vanloocke en Marnix Mabbe op, die met schilderwerk en kaligrafie in steen ons konden bekoren.

Marie-Jeanne (70) gaf ooit les aan het KHBO in Brugge waar ze aan de studenten Plastische Opvoeding en Modetekenen het vak schilderen mocht geven. “Op dat moment kon ik eindelijk mijn eigen leefwereld met de studenten delen.”

Bloemen

Schilderen gebeurt bij Marie-Jeanne vanuit een drang, een passie om te creëren. Haar schilderijen zijn uiterst toegankelijk. Ze tonen een voorliefde voor bloemen die ze in een kleurenexplosie en met oog voor het kleinste detail penseelt. Ze schildert een betoverende wereld die echt gelukkig maakt. Niet alleen bloemenweiden, bloemenbordes, bloeiende akkers en weiden zijn voor haar een onuitputtelijke inspiratiebron, maar ook luchten en wolken, soms speels, soms dreigend alsmede marines maken ook hier deel van uit.

“Creëren doet me enorm veel deugd. In mijn werk streef ik naar het positivisme. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mijn schilderijen zowel door jong als oud gewaardeerd worden, misschien zit hier het gebruik van kleine formaten (7 x 7cm of 7 x 14cm) wel voor iets tussen.”

(LB)