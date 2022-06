Marcel Vanden Bilcke stelt tentoon in eigen tuin in Zerkegem

Op zaterdag 11 en zondag 12 juni houdt veelzijdig kunstenaar Marcel Vanden Bilcke een tentoonstelling in zijn eigen tuin en hobby-bijhuis. Opnieuw kan je er allerlei kunstige creaties in natuursteen, hout en ijzer bewonderen.

Zijn naam zal tot in de eeuwigheid verbonden zijn met de stijlvolle hommage aan Romain Maes, het kunstwerk in inox dat op het marktplein van Zerkegem prijkt. Maar Marcel Vanden Bilcke kan zowat uit alles kunst creë-ren.

Beelden uit klimop of bestek, maar ook uit restanten van de Pélichybrug, de restanten van een piano of de oude schaliën van de Vedastuskerk. In het huis, het atelier en vooral in de tuin kan de bezoeker de meest diverse kunstwerken, samengesteld uit de meest diverse materialen, bewonderen.

Tourwinnaar van 1935

“Ik stel werken tentoon uit natuursteen, hout, ijzer en inox. Wat mij ook nauw aan het hart ligt, zijn mijn assemblages gemaakt uit allerhande onderdelen. Daar maak ik zowel abstracte kunst mee als dierenfiguren. Ook het eindproduct kan bij mij heel divers zijn. En er is uiteraard heel wat nieuw werk te bezichtigen. Uit de grote materialen haal ik één beeld, met kleinere onderdelen assembleer ik vaak iets door allerlei materialen te combineren.”

“In mijn werk is dan ook moeilijk een lijn te trekken. Wel val ik vaak terug op de natuur. Haar wonderbaarlijke schoonheid is een blijvende inspiratiebron. Vandaar dat ik vaak bloemen of dieren creëer uit allerlei assemblagemateriaal. De laatste jaren werk ik vooral met inox en ijzer. En ja, voor mij was het een eer om het kunstwerk voor Romain Maes, de Tourwinnaar van 1935, te maken.”

“Door het gebruik van inox en door de ietwat abstracte vorm, waarin je een koersfiets en met wat goede wil een zegekrans herkent, is het werk universeel en tijdloos.”

(PA)