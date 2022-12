Marc stelt zijn houtsculpturen zondag tentoon in Biezenbilk

In woonzorgcentrum Riethove en lokaal dienstencentrum Biezenbilk vindt nu zondag van 14 tot 17 uur de hobbybeurs Place du Tertre plaats. Een van de exposanten is Marc Deboysere. Hij maakt figuren en gebruiksvoorwerpen uit resten van gekapte bomen. “Zo krijgt het hout een tweede leven en belandt niet alles in de kachel.”

Zijn liefde voor hout heeft Marc Deboysere (59) gekregen tijdens zijn opleiding houtbewerking. En door zijn job bij de groendienst kwam daar ook nog affectie voor bomen bij. “Ik doe dan ook liefst de verzorging van bomen, het snoeien waar nodig.” En dat snoeihout wil hij niet zomaar in de kachel zien opbranden, neen, hij koestert het en haalt er mooie figuren uit. “Ik bekijk het stuk hout langs alle kanten en zie dan wat ik er kan mee doen.”

Met de kettingzaag

De bewerking van het hout doet Marc met de kettingzaag, een heel secuur werk. “En neen, ik heb mezelf nog nooit verwond”, lacht hij.

Zijn kunstzinnigheid begon met een grote paddenstoel die hij uit de wortel van een boom maakte voor zijn vrouw Carine. De paddenstoel is de blikvanger in hun tuin. Nog altijd maakt hij paddenstoelen, zij het kleinere exemplaren. Daarnaast konijnen, uiltjes, vlinders, pinguïns, en een egeltje. Voor de vogels heeft hij voederhuisjes staan. Marc waagde zich ook al aan een kabouterhuisje en een sneeuwman, en verder vind je bij hem een fruitschaal, schotels en mandjes, allemaal volledig uit hout gemaakt. Zijn werken worden flink geolied en krijgen een laagje vernis, waardoor ze ook buiten kunnen staan.

Qua houtsoorten werkt Marc het liefst met beuk, eik, linde, hazelaar, es, zwarte els en spar. “Niet elke soort is geschikt om er figuren uit te zagen. Zacht hout komt hiervoor niet in aanmerking.”

Marc en zijn vrouw kijken uit naar de hobbymarkt, op zondag 11 december. De toegang tot het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum is gratis.