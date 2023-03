Marc Mahieu exposeert in het Koetshuis

Tijdens het paasweekend exposeert Marc Mahieu zijn kunststukken in Waregem. “Mijn werken zijn steeds gemaakt met een enthousiast gevoel en met een knipoog naar Magritte en elementen uit Van Gogh”, klinkt het bij Marc Mahieu, alias MarcMa.

“Als onderwijzer gaf ik wekelijks tekenles”, vertelt Marc gepassioneerd. “Er kwam zelfs geregeld wat knutselwerk aan te pas. Na 24 jaar kreeg ik de kans om directeur te worden in Kaster, met 14u lesopdracht. Een 10-tal jaren gedreven inzet voor een dorpsschool liet me niet veel vrije tijd. Anno 2002 kreeg ik de kans om op vervroegd pensioen te gaan en dat bezorgde me plots heel wat vrije tijd. Daarvoor zei ik regelmatig dat ik wel eens zou willen aquarelleren. Het opstarten van de schildergroep INDIGO in Anzegem kwam voor mij precies op tijd.”

Groepstentoonstellingen

Het schilderen op papier of doek kreeg ik meer en meer onder de knie. Door een aantal workshops groeide mijn interesse in het tekenen en schilderen. Sedert mijn verhuis naar Waregem in 2016 kwam ik in contact met Waregemse kunstgroepen: Teken- en Schildergroep CC De Schakel, nu OCTO; de groep Kunst in Beeld De Vierschaere; Vrij atelier het Gaverke en Waregem tekent. Als MarcMa heb ik al meermaals deelgenomen aan verscheidene groepstentoonstellingen in Anzegem, Wielsbeke, Machelen, Waregem… Nu komt er terug een eigen expositie waar ik de resultaten van mijn nieuwe technieken kan laten zien. Mijn werken zijn steeds gemaakt met een enthousiast gevoel en met een knipoog naar Magritte en elementen uit Van Gogh.”

Hebbedingetjes

“Tijdens het paasweekend staan de deuren van het Koetshuis wagenwijd open. Zet een stapje naar binnen, scan eventueel je ‘Uitpas’ en ontdek mijn nieuwe werken. Wat krijg je te zien? In totaal een twintigtal schilderijen in acryl en olieverf. Mini-beeldjes in “paper maché”, epoxygietsels als bloemenvaasjes… En nog wat kleinere hebbedingetjes. Tussen de paaseieren door mag ik iedereen verwelkomen op volgende momenten: vrijdag 7 en maandag 10 april 2023 van 14 tot 18 uur en zaterdag 8 en zondag 9 april 2023 van 10 tot 18 uur”.