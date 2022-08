Magnolia Collective organiseert Kunstmarkt

Zondag 28 augustus sluit het Magnolia Collective (een multiculturele en internationale groep van creatieve vrouwen) de zomervakantie af met een kunstmarkt. Dit gratis evenement vindt plaats vanaf 14 uur in en rond het Magnoliahuisje in het Astridpark.

Iedereen is welkom om het werk van verschillende lokale talenten te bewonderen. Het ideale moment om een mooie, betaalbare kunst in huis te halen. Kortrijkzanen die hun eigen kunst willen verkopen, creatief zijn met woorden of een instrument bespelen, zijn van harte welkom om aan te sluiten. Inschrijven is niet nodig.

Om 15 uur staat er bovendien live poëzie op het programma, gevolgd door een akoestische jamsessie om 16 uur en doorlopend live schilderen en tekenen. Love Mexico zal ook aanwezig zijn met haar drankassortiment. Het Magnolia Collectief nodigt iedereen uit om een dekentje en eigen picknick mee te brengen om te genieten van het mooie weer in het park.

“We hebben een kunstmarkt georganiseerd omdat we onbekende kunstenaars, mannen of vrouwen van alle leeftijden, de kans willen geven hun werk te laten zien in een creatieve en gezellige sfeer. Iedereen die het kaartjeshuisje wil gebruiken voor een kunsttentoonstelling, is hier van harte welkom”, zegt Monica Villarroel, mede-oprichter van Magnolia Collective.

Nog activiteiten

De Magnolia’s plannen verschillende activiteiten. Deze zondag is de eerste poging om meer open ateliers te organiseren. In september en oktober staan nog activiteiten gepland, volg de Facebookpagina van Magnolia Collective om op de hoogte te blijven. Tijdens het weekend van ‘Buren bij Kunstenaars’ van 15 en 16 oktober is het huisje te bezoeken, vier Magnolia’s exposeren hun kunstwerken.

“Dit jaar gaan we langzaam met de stroom mee, want na corona zijn er veel activiteiten dus wij kiezen voor minder, maar meer kwaliteitsvolle activiteiten. Iedereen is echter welkom om suggesties te geven en het kaartershuisje te gebruiken voor creatieve doeleinden”, zegt Monica.