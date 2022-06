Mady wint gouden medaille in Frankrijk met haar glassculptuur

Glaskunstenares Mady Herman (67) uit Heule won onlangs een gouden medaille in Frankrijk met haar glassculptuur ‘Brillance du soleil’. Ze nam er deel aan een kunstwedstrijd die uitgeschreven werd door de Academie van Arras.

“De wedstrijd liep over heel Frankrijk en werd uitgeschreven door de Academie van Arras. De kunstwedstrijd richtte zich tot alle academies van wetenschappen, letteren en kunst”, vertelt een trotse Mady Herman. Er werden ter plaatse slechts twee gouden medailles uitgereikt. Mady bevond zich dus in een wel heel select gezelschap.

Tentoonstelling

Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd maar de kwaliteit van het werk dient wel navenant te zijn. Mady nam deel op aanraden van iemand. “Het voordeel van deelnemen aan buitenlandse wedstrijden, is dat ze je niet kennen en ook geen vooroordelen hebben”, aldus Mady. Aan de wedstrijd namen in totaal 140 kunstenaars deel, Mady was de enige Belg. Zo’n 80 werken werden uiteindelijk geselecteerd voor de achtdaagse tentoonstelling in Hôtel de Guînes in het Noord-Franse Arras. De jury bestond uit twintig academici. Er wordt goud, vermeille (zilver dat in vuur verguld is), zilver en brons toegekend, maar enkel de gouden medaille wordt ook echt uitgereikt. Mady kreeg 16 op 20 voor haar glassculptuur en won een gouden medaille.

Mady verbleef trouwens langere tijd in Frankrijk, want ze combineerde de tentoonstelling in Arras met een stage in Sars-Poteries. Mady interesseert zich in alles wat je met glas kan doen en wil er altijd over bijleren. Ze werd toegelaten voor een achtdaagse cursus in een glasmuseum in Sars-Poteries. “De artieste die de stage gaf, werkt met ruitenglas, float genoemd. We maakten gedurende de hele week vier stukken.” (EDB)