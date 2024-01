Mad Max artiest Olivier Pauwels floreert met bijzonder grafmonument: “Klant zal plaatsing waarschijnlijk niet meer meemaken”

De Oostendse kunstenaar Olivier Pauwels (50), internationaal bekend als Bohi, vergarde internationale bekendheid door zijn opvallende vormgeving van de props voor de film Mad Max: Fury Road in 2015. Net voor de openingsavond van een nieuwe expo waar werk van hem te zien is in Tour&Taxis in Brussel, spraken we met Olivier over de plaatsing van een groot grafmonument in Oudenburg en de zoektocht naar een nieuwe locatie voor zijn atelier.

De droomwereld van kunstenaar Olivier Pauwels (50) is een beetje bevreemdend. Van losgerukte babyhoofden, rompjes en armen tot herkenbare, dagdagelijkse materialen als grasmaaiers, motoren en andere elektro. Olivier creëert al meer dan 25 jaar nieuwe levensvormen met wat anderen bestempelen als rommel. De Oostendse Olivier, oorspronkelijk graficus van opleiding, werkte zelfs enige tijd voor een reclamebureau, maar koos toch voor de artistieke vrijheid. “Ik kon het niet missen, dus heb ik een sprong in het diepe gewaagd.”

We ontmoeten Olivier in zijn atelier in het havengebied van Oostende. Nu de creativo’s die er een werkruimte hebben, de officiële melding kregen dat ze de oude NMBS-loodsen moeten verlaten, is Olivier aan het uitkijken voor een nieuw atelier. “Het is voor echt nu. We moeten op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Vermoedelijk zullen deze oude loodsen met de grond gelijk gemaakt worden.”

Mad Max

In 2015 vloog Olivier naar Australië om de rekwisieten van de nieuwe ‘Mad Max’-film voor te bereiden. De films brengen het verhaal van een postapocalyptische wereld, waarin clans met dolgedraaide wagens en wapens elkaar bekampen. Regisseur George Miller contacteerde Olivier persoonlijk op om hem te strikken voor zijn nieuwste film. “Eerst geloofde ik hem niet, maar uiteindelijk bleek het allemaal waar te zijn”, lacht Olivier. “Ik kreeg volledige creatieve vrijheid. Dat was echt geweldig.”

Het meest opvallende rekwisiet dat Olivier maakte, is zonder twijfel het stuur van hoofdpersonage Nux, vertolkt door acteur Nicholas Hoult. “Het stuur in de film is een belangrijk statussymbool”, duidt Olivier, en toont ons ook de replica waaraan hij aan het werken is. “Het stuur alleen al heeft zo’n 100 verschillende onderdelen. In het stuur zitten heel wat elementen van auto’s uit de jaren ‘50. Het is erg moeilijk om een exacte replica te maken, want de onderdelen zijn niet zo gemakkelijk te vinden in de wereld.”

Of Olivier ook mag meewerken aan de vijfde en laatste Mad Max: Furiosa, laat hij nog even in het ongewisse. “Ik kan nog niets bevestigen. Als er rekwisieten die ik maakte in voorkomen, zal je me wel horen”, vertelt hij.

Grafmonument

Een opvallende verschijning in het atelier van de kunstenaar, is een gouden spaceshuttle met zes poten. “Ik heb me laten inspireren door het werk ‘Maman’ van Louise Bourgeois. Zij maakte een zwarte spin die tijdens Beaufort 2006 boven het graf van James Ensor stond. Zonde dat Stad Oostende die niet gekocht heeft toen”, vertelt Olivier. “Het is leuk als mensen meteen die link leggen van mijn werk naar dat van Louise. Toch is mijn creatie geen spin, maar een ruimteschip. Ook heeft het geen acht, maar zes poten”, stelt de kunstenaar. “Het ontwerp heeft een doorsnede van tien op tien meter.”

De spaceshuttle waar Olivier al twee jaar onderhandelingen voor voert, zou op de begraafplaats van Ettelgem, een deelgemeente van Oudenburg, geplaatst moeten worden. En net zoals de spin van Louise Bourgeois, zal ook Oliviers kranige ‘spin-shuttle’ dienen als grafmonument.

Lange onderhandelingen

“Een tijd geleden kwam een klant naar me toe met de vraag of ik een speciaal grafmonument voor hem wilde ontwerpen”, vertelt Olivier, eens we de spinshuttle van dichterbij gaan bekijken. Wie die klant is, wil de kunstenaar liever niet te zeggen. “Die man is een heel kleurrijk figuur. Hij heeft veel werken gekocht van mij. Ik vind het een eer om zijn grafmonument te ontwerpen”, stelt Olivier, terwijl hij de bouwplannen toont. “We zijn momenteel nog aan het onderhandelen waar op het kerkhof het werk geplaatst zal worden.”

De onderhandelingen met het bestuur van Oudenburg duren hem wel wat lang. “Vanaf het moment dat ik goedkeuring krijg om het werk te bouwen, ga ik aan de slag. Het duurt dan misschien nog een jaar of zelfs meer om het werk effectief te maken en op zijn plaats te zetten. De klant zelf zal de plaatsing van zijn grafmonument waarschijnlijk niet meer meemaken.”

(Zana Bulteel)

De werken van Olivier Pauwels zijn van vrijdag 19 januari tot 10 maart te bezichtigen tijdens ‘Sculptura’ in Tour&Taxi’s in Brussel. Info vind je hier. Ontdek het werk van Olivier Pauwels via de website.