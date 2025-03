Maart Kunstroute trekt door vijf bijzondere locaties

Van vrijdagavond 21 tot en met zondag 23 maart vindt de jaarlijkse Maart Kunstroute plaats. Op vijf locaties in de stad kan je genieten van gratis expo’s en unieke kunstcollecties.

“Uniek voor deze editie is de deelname van het Waregemse textielbedrijf Concordia Textiles”, vertelt schepen van Cultuur Margot Desmet (CD&V). De textielgigant aan de Flanders Fieldweg 37 pakt onder meer uit met werken van Panamarenko, Tony Cragg en Bernar Venet en vormt meteen ook het decor voor de nocturne. Op vrijdagavond wordt Maart Kunstroute er om 19 uur officieel afgetrapt.

In cultuurcentrum De Schakel ontdek je de solotentoonstelling In Tegenstelling van Isa D’hondt, die in 2022 de prestigieuze Gaverprijs won. In de foyer vind je naast schilderijen en tekeningen ook ruimtelijk werk.

Textiele wandtapijten

Aan de overkant in de Schakelbox neemt kunstenaar Thomas Nolf Be-Part volledig in. In zijn fotografieproject As Real As It Gets verkent hij de menselijke drang naar ontsnapping via luchtvaartcultuur. Zaterdagavond 22 maart wordt de film Caro Diario van Nanni Moretti aan de expo gekoppeld.

In Zaal 29 van de stedelijke kunstacademie experimenteert Manon Clement met textiele wandtapijten in You can feel the unraveling in the silence that follows, waarin taal en beeld samenvloeien tot één geheel. De laatste locatie van Maart Kunstroute is vaste waarde Claessens Canvas in de Molenstraat 47. Het internationaal gerenommeerde bedrijf ontvangt schilder Kaat Lens voor de tentoonstelling Ses cliques et ses claques. (LV)

Op vrijdag 21 maart kan je overal terecht van 20 tot 22.30 uur. Op zaterdag 22 maart en zondag 23 maart openen de deuren tussen 13 en 18 uur. De toegang is gratis. Alle info op www.waregem.be/maart.