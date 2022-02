MAAK of Open Huis voor Kunsten stelt tot 6 maart werken van meer dan 400 leerlingen voor tijdens Remake

MAAK of het Open Huis voor Kunsten opende zaterdagmiddag in CC Scharpoord de tentoonstelling Remake. Tot en met zondag 6 maart kan men de tentoonstelling gratis en zonder reservatie bezichtigen in Cultuurcentrum Scharpoord.

MAAK of het Open Huis voor Kunsten is dé plaats bij uitstek in Knokke-Heist waar kinderen, jongeren en volwassenen met uiterst diverse achtergronden en ambities in contact komen met kunst en cultuur. Zaterdagmiddag opende men de tentoonstelling ‘Remake.’ Tot en met zondag 6 maart 2022 belichten meer dan 400 Maak-kunstenaars tijdens een tentoonstelling in Cultuurcentrum Knokke-Heist hun eigen kijk op een gezamenlijk thema: REMAKE”, aldus directeur Filip De Roeck.

“Voor het eerst in twee jaar komen we straks met onze ganse BEELD-afdeling naar buiten. Jongeren en volwassenen kunnen zich hier onderdompelen in de wondere wereld van beeldende kunsten. In onze academie zijn er mogelijkheden genoeg om zijn talenten te ontplooien: van foto-, teken- en schilderkunst, toto projectatelier, levend model, keramiek…Van zondag 20 februari tot en met zondag 6 maart kan men de tentoonstelling gratis en zonder reservatie bezichtigen in Cultuurcentrum Knokke-Heist: Maxim Willemspad 1 in Knokke-Heist. (DM)