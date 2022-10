Maak kennis met Dries Depoorter, de West-Vlaming die viraal ging met ‘The Follower’: “Ik toon waar overheden toe in staat zijn als ze deze technologie efficiënt gebruiken”

‘The Follower’, een project van Dries Depoorter, zorgde overal ter wereld voor openvallende monden. De mediakunstenaar toont hoe de op het eerste zicht perfecte Instagramfoto’s gemaakt worden en ging in geen tijd viraal. Maar de Anzegemnaar doet nog zoveel meer. Hij creëerde eerder al een kunstinstallatie die politici tagt die in het parlement te vaak op hun smartphone tokkelen en is ook de man achter een klokje dat je toont hoeveel procent van je leven al achter de rug ligt. “Ik breng bestaande technologieën op een creatieve manier samen”, zegt hij.

September is halfweg en de hele wereld krijgt plots de naam Dries Depoorter (31) te horen. De van de Anzegemse deelgemeente Ingooigem afkomstige Gentenaar werkt als mediakunstenaar of zoals hij het zelf omschrijft: creative technologist.

Met The Follower toont hij op een ogenschijnlijk doodeenvoudige manier hoe influencers de zogezegd spontane foto’s nemen. Daarvoor gebruikt Dries beelden van openbare beveiligingscamera’s die in alle grootsteden in overvloed te vinden zijn. Met artificiële intelligentie linkt hij de beelden aan gebruikers van sociale media en brengt hij de weg naar de perfecte foto in beeld. Dat levert zowel hilarische als frappante reacties op.

“De video op Twitter is al twee miljoen keer bekeken, op TikTok drie miljoen”

“Het heeft commentaren gerégend”, blikt hij terug. “Vooral positieve, want ik toon aan waar overheden toe in staat zijn als ze deze technologie op een efficiënte manier gebruiken. Als je ziet wat ik in mijn eentje kan met wat open data…”

Businessmodel gezocht

Dat Dries Depoorter als mediakunstenaar door het leven zou stappen, stond aanvankelijk niet in de sterren geschreven. Aan het VTI van Waregem behaalde hij een diploma elektriciteit.

“Het was de bedoeling dat ik mijn vader, die een bedrijf heeft dat elektriciteit in nieuwbouwwoningen plaatst, zou opvolgen. Als kind droomde ik ervan om uitvinder te worden en dingen te bouwen. Dankzij mijn zus Bieke (een bekende Magnumfotografe, red.) leerde ik de richting mediakunst aan het KASK in Gent kennen.”

Daar kwam Dries in een volledig andere wereld terecht. “Eentje die niet de mijne was. Ik stam uit een echte ondernemersfamilie en ging op zoek naar een manier om met mediakunst geld te verdienen. Een businessmodel, zeg maar.”

Een beeld uit The Follower © Dries Depoorter

Hij ontwikkelde in 2010 het project 24hr Soundwave. “Daarmee wilde ik een bedrag plakken op de waarde van privacy. Met een professionele geluidsrecorder nam ik 24 uur lang op wat er rondom mij gebeurde. Een etmaal in het leven van Dries Depoorter. Ik had audioregistraties van gesprekken met vrienden, familieleden, docenten, maar ook van banale achtergrondgeluiden.”

De beste stukken haalde Dries eruit en bood hij te koop aan. “De prijs ging van 5 tot 500 euro. Ik heb toen niet álles aan de man kunnen brengen, maar ik schrok er wel van dat mensen geld veil hadden voor een stukje van je persoonlijk bestaan.”

Met Die With Me ontwikkelde Dries dan weer een populaire chatapp die je enkel kan gebruiken wanneer je smartphonebatterij minder dan vijf procent vol is. “In de chatroom vind je lotgenoten met een bijna lege batterij. Daar je kan samen met hen online sterven op weg naar offline rust.”

The Flemish Scrollers

Dries omschrijft zijn werk als een combinatie van mediavormen met technologie die hij op een laagdrempelige manier in de markt wil zetten. “Eigenlijk wil ik tonen tot wat we in staat zijn met de vele nieuwe technologieën.”

“Maar ik wil mensen ook aan het denken zetten. Met Shortlife, een project uit 2020, heb ik een digitale klok gelanceerd die aangeeft hoeveel procent van je leven verstreken is, op basis van de gemiddelde levensverwachting die de Wereldgezondheidsorganisatie per land naar voren schuift.”

Voor 165 euro kan je het kleinood, vervaardigd in hout of gerecycleerd plastic op je nachtkastje of bureau zetten. Dat zijn werk vaak wenkbrauwen doet fronsen of monden doet openvallen, bewijst hij nu opnieuw met The Follower.

© Dries Depoorter

“De cijfers zeggen alles. Op Twitter is de video al meer dan twee miljoen keer bekeken en iemand plaatste het ook op TikTok. Daar gaat het nog harder, met meer dan drie miljoen views. Daar sta ik ook zelf van te kijken.”

Aan dit project ging The Flemish Scrollers in de zomer van 2021 vooraf. Met behulp van artificiële intelligentie en gezichtsherkenning stelt software via livestreams van het Vlaams Parlement vast welke politici afgeleid zijn door hun telefoon.

Het zorgde voor een tsunami aan reacties en sommige politici vroegen zelf om de video’s offline te halen. “Nu maakt de achterliggende software een onderscheid tussen typen en scrollen.” Afgeleide politici aan het werk zien, kan via de eigen Twitteraccount van The Flemish Scrollers.

In diezelfde categorie huist ook de Quick Fix, een machine die je in ruil voor enkele euro’s honderden likes op sociale media oplevert. En écht werkt.

En wat te denken van de Get Popular Vending Machine, een automaat vol kraslotjes van 1 euro die je tot 25.000 valse Twitter- of Instagramvolgers schenken?

Je zou denken dat privacy hét stokpaardje van Dries is, maar niets is minder waar. “Zelf lig ik er niet meteen wakker van, maar het is eigen aan deze tijd. We kunnen er niet meer omheen dat we altijd en overal bekeken en gefilmd kunnen worden.”

Studio uitbouwen

Af en toe krijgt de West-Vlaming ook de vraag om zijn zelfgeschreven software te verkopen. “Ik herinner me een mail van een bedrijf dat interesse had om zo haar werknemers te controleren en hun gsm-gebruik te monitoren. Daar ben ik uiteraard niet op ingegaan. Ik wil vooral de mogelijkheden van onze huidige technologische samenleving in de verf zetten.”

The Flemish Scrollers © Dries Depoorter

“Alle middelen die ik aan de dag leg, heb ik niet zelf uitgevonden. Ik breng ze gewoon op een creatieve manier samen en zorg zo voor resultaten die viraal durven gaan. Maar eigenlijk kan iedereen die een beetje weet hoe programmeren in elkaar steekt, software schrijven om zoiets te bereiken.”

De komende jaren wil Dries zijn activiteiten verder uitbouwen. “En met nieuwe, verrassende projecten op de proppen komen.”

“Ik denk concreet na over een eigen studiovorm met een eerste medewerker, zodat ik wat administratieve taken kan doorschuiven. Verzendingen klaarmaken en dergelijke. Ik wil me zoveel mogelijk focussen op de essentie van mijn vak: nieuwe mediakunst naar boven brengen.”

www.driesdepoorter.be