MAAK brengt kunst naar ziekenhuis in Knokke-Heist: “Halen patiënten uit typische ziekenhuiservaring”

MAAK, het open huis voor kunsten in Knokke-Heist, slaat de handen in elkaar met het AZ Zeno. Hun doel? Mensen en patiënten verbinden en ‘healen’ door middel van kunst. De startdag van het initiatief is niet toevallig 11 februari, de Dag van de Academie.

“Kunst brengt herkenning, troost, inspiratie en mentale veerkracht”, zegt Heidi De Roo, verantwoordelijke patiëntvriendelijkheid AZ Zeno. “Welke de situatie ook is, via kunst halen we de patiënt, bezoeker en medewerker uit de typische ‘ziekenhuiservaring’ en maken we plaats voor een totaal andere beleving. Een beleving die verbindt en raakt. Kunst was in AZ Zeno altijd al op verschillende subtiele manieren aanwezig, bijvoorbeeld in de wachtzalen, de inkomhal, de kamers en de stille ruimte. Door de samenwerking met MAAK schakelen we hierin nog een versnelling hoger.”

De samenwerking tussen AZ Zeno en MAAK vertaalt zich in een aantal culturele momenten per jaar waarbij verschillende leerlingen van MAAK binnen hun leertraject kunst en beleving creëren. Staat al op het programma: een huiskamerconcert, een vertelsessie en een keramiek-beelden wandeling. “Op zaterdag 11 februari gaan we van start met enkele jong-talenters die een huiskamer-concert brengen voor patiënten. Jongeren tussen 13 en 18 jaar geven het beste van zichzelf voor de patiënt op verschillende instrumenten zoals harp, gitaar, fluit, klarinet, cello en piano. Het overkoepelend thema dit jaar van De dag van de Academies is ‘Present’. De leerlingen krijgen de tijd om zichzelf te ontplooien en te groeien. Tegelijk geven ze een geschenk of een ‘presentje’ aan de patiënten van het ziekenhuis”, aldus Sophie Machtelinckx, diensthoofd MAAK. (MM)