Luguber kunstwerk Johan Six is protest tegen sluiting cultuur

Kunstenaar Johan Six uit Sijsele-Damme protesteert met een éénmansactie tegen de sluiting van de cultuursector. Aan de Cultuurfabriek plaatste hij zondagnamiddag de installatie ‘Monddood’: een lijkkist met een mondmasker en kaarsen. Voorbijgangers reageerden verbaasd maar konden zich na een woordje uitleg inleven in het verdriet voor de afgelaste cultuurevenementen.

Johan Six was van 2017 tot 2019, in duo met Johan Rotsaert, ‘beeldend’ stadsdichter van Damme. Hij vertolkt met combinaties van beelden en woorden graag originele en krachtige boodschappen. Bijvoorbeeld in het najaar verraste hij met een doordachte ‘coronakruisweg’ in het kerkje van het Hoeke-Damme.

Lijkkist op grasveld

Zondagmiddag plaatste hij zonder aankondiging een lijkkist op het grasveld vóór de Cultuurfabriek in Sijsele-Damme. “Terwijl de nationale cultuursector in Brussel vanmiddag in Brussel demonstreert, kies ik voor een lokale actie. Met deze guerrilla toon ik dat de cultuur ook dicht bij huis monddood gemaakt wordt”, zegt Johan Six.

Het thema van de coronapandemie grijpt hem sterk aan. In Brugge toonde hij eerder een kleine installatie met twee vogelkooien. Bij de ene lag een kraai – gestorven aan de zwarte pest – en in de andere zat bedrukt toiletpapier, verwijzend naar het hamstergedrag bij de eerste uitbraak van Covid-19.

Pestmeesters

Helemaal nieuw is een grafische compositie getiteld ‘De drie koninklijke controleurs der vaccinatiecertificaten van het Agentschap Zorg en Gezondheid’. “Ze zijn gekleed in een medisch blauw kleed. Net zoals de pestmeesters in de Middeleeuwen, gaan ze met hun stok van deur tot deur.”

Kunstwerk ‘De drie koninklijke controleurs der vaccinatiecertificaten van het Agentschap Zorg en Gezondheid’ van Johan Six. © RJ

“Wist je dat in Brugge bij pestepidemieën vóór de deur van besmette personen twee bundels stro gelegd werden? Wanneer de zieke overleed, werden de bundels in de vorm van een kruis gezet. Dan kwam een pestmeester met een puntige stok controleren of de zieke echt dood was. Daarna kwam een zogenaamde ‘spreeuwer’ het lijk verwijderen.”

Het is onbekend hoelang de installatie ‘Monddood’ zal blijven staan. “Zo lang het nodig is”, zegt Johan Six vastbesloten.

