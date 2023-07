Ludieke prijsuitreiking Maarten Inghelsprijs 2023 en Vincent Van Meenenprijs 2023 tijdens opening Kunstenfestival Watou

Tijdens de openingsreceptie van Kunstenfestival Watou op zaterdag 1 juli werd de zesde Maarten Inghelsprijs 2023 aan Vincent Van Meenen uitgereikt en de zesde Vincent Van Meenenprijs 2023 aan Maarten Inghels. De schrijvers doneerden elkaar en het publiek twee grote taarten die met smaak werden opgegeten. De prijzen zijn humoristische performances.

“In 2018 ging het prijzengeld van 7.500 euro van de Vincent Van Meenenprijs naar Maarten Inghels en de Maarten Inghelsprijs voor een even groot bedrag naar Vincent Van Meenen. In 2019 bestond de prijs uit twee Ford Fiësta’s die van eigenaar wisselden. In 2020 reikten Maarten Inghels en Vincent Van Meenen elkaar een koperen ster uit die werd geïnstalleerd in het straatbeeld van Antwerpen, om de dag erop na protest te worden verwijderd. In 2021 werden ambtsketens uitgereikt op de Staalmeestersbrug (“The Love Bridge”) in Amsterdam. Tijdens een matig bijgewoonde ceremonie in 2022 in Passa Porta Bookshop in Brussel boetseerden de twee hun eigen wisselbeker uit een blok klei”, klinkt het bij de organisatie van Kunstenfestival Watou.

Gepersonaliseerde taarten

“De prijzen zijn humoristische performances in de beste traditie van Robert Filliou’s ‘Art’s Birthday’ die de gebruiken van de kunstwereld te kijk zetten. Het organiserend comité van de prijzen verandert elk jaar. In het verleden stonden Idris Sevenans, Barbara Geenen, Antwerpen Boekenstad, Das Mag uitgevers en Passa Porta de kunstenaars bij. In 2023 mocht het Kunstenfestival Watou de gastheer zijn en worden gepersonaliseerde taarten gedeeld. Behalve de performance is op het Kunstenfestival ook een kleine expositie te bewonderen over de roemrijke geschiedenis van zes jaar prijzen.”

Het werk van Maarten Inghels en Vincent Van Meenen ‘Maarten Inghels-prijs 2023 & Vincent Van Meenen-prijs 2023’ vind je in het Festivalhuis. Tot zondag 3 september kan je Kunstenfestival Watou bezoeken en beleven. Dertig kunstenaars en twintig dichters zorgden voor nieuw in situ werk. Deze editie kreeg de slagzin /kom.po’zi.ci.co/, ofwel compositie. Er is deze editie van Kunstenfestival Watou ook een poëziepodcast, een nieuwe fietsroute, een kinderzoektocht en Watou Live die een mix is van poëzie en muziek.