Lucien uit Izegem opnieuw bij laatste tien finalisten voor National Geographic-fotowedstrijd

Hobbyfotograaf Lucien Vandenbroucke is er opnieuw in geslaagd een foto van hem te laten meedingen voor de publieksprijs van de National Geographic-fotowedstrijd. Zijn beeld ‘Mensen van hoog niveau’ in de categorie Mens behoort tot de laatste tien finalisten. Of hij wint, hangt af van hoeveel stemmen de foto tegen eind oktober krijgt.

Lucien is een voormalig leerkracht die zich na zijn pensioen ontpopte tot een begenadigd fotograaf. Zowel in 2017, 2019 als 2021 nam hij al eens deel aan de National Geographic-fotowedstrijd. Telkens met succes, want in die jaren won hij telkens de publieksprijs. Vorig jaar oogstte hij nog succes met zijn foto ‘Ochtendgloren’, die hij vanuit een luchtballon kon maken. “Dit keer is de foto eerder toevallig tot stand gekomen”, vertelt Lucien. “Ik was langs de werf van de nieuwbouw van het bedrijf Moderna Products aan het passeren toen ik dit tafereel in de hoogte kon vastleggen. Later deelde ik het beeld op mijn sociale media en het kwam op de radar van het bedrijf zelf. Ze vroegen om de foto te mogen gebruiken. Ik stemde toe op voorwaarde dat ik het bouwproces op de werf regelmatig op foto zou mogen zetten. Daar is toen een mooie samenwerking uit gegroeid.”

Stemmen tot eind oktober

Lucien stuurde het beeld in voor de publieksprijs van de NG-fotowedstrijd. Iedereen kan nog tot eind september via hun website er op stemmen. “Je zou kunnen redeneren dat wie het grootste netwerk heeft die prijs met de vingers in de neus wint, maar zo werkt het niet”, vertelt Lucien. “Mijn vorige foto heeft 40.000 stemmen behaald. Ik ken veel mensen, maar niet zoveel”, glimlacht hij. “Het voordeel van mijn foto is dit keer dat het geen klassiek portret is en daardoor wat opvalt in de selectie.” Of het Lucien ook dit keer de publieksprijs oplevert weten we binnenkort.