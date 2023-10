Lucas Van Robays exposeert in Galerie Blomme

Stadsgenoot Lucas Van Robays woont en schildert in de Dordogne, maar komt tweejaarlijks toch graag eens terug naar Roeselare voor een expositie. “Dit keer draait alles rond rozen, hoogtepunt van schoonheid en eenvoud.”

Lucas Van Robays was in een vroeger leven architect, maar woont sinds enkele jaren in Frankrijk waar hij in zijn omgebouwde grange vooral de schoonheid en de natuurlijkheid op doek probeert te zetten. “Ik schilder zowel portretten als dieren, stillevens of zeegezichten. Wie schildert moet alles proberen te schilderen, vind ik. Niet het thema, maar hoe ik schilder is belangrijk”, aldus Lucas Van Robays.

“Ik ben steeds op zoek naar harmonie en schoonheid. Is dat niet heel erg belangrijk in deze hectische tijden? Ik merk trouwens dat veel mensen, in Frankrijk maar ook hier, opnieuw voor dit soort eerlijke schilderijen kiezen. We leven in een maatschappij die zowat aan het imploderen is en traditioneel gaan mensen in zo’n tijden weer kiezen voor waardevolle dingen die hen inspireren, die hen innerlijke rust kunnen brengen. Dan moet je niet met schreeuwerige abstracte werken afkomen. Het moet eenvoudig, herkenbaar zijn.”

“Deze tentoonstelling in galerie Blomme staat in het teken van de roos. Is er nu iets eenvoudigers maar o zo mooi als een roos? Een roos is moeiteloos zichzelf. Ik schilder ze, maar sinds kort ben ik ook aan het experimenteren met klei. Ik maak kleien roosjes en combineer die met kaders en andere attributen zoals muziekpapier en zaken die ik in de natuur vind. Dat alles komt samen in iets wat ik graag poëzie noem”, besluit Lucas Van Robays. (Bart Crabbe)

Schilderijen en fragiele rozen zijn te zien in Galerie Blomme in de Ooststraat 84 in Roeselare tot 29 oktober telkens van 10.30 tot 19 uur. Even voorproeven kan al op www.lucasvanrobays.eu.