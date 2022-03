Luc en Guido organiseren hun derde fototentoonstelling in Oostrozebeke

Beide mannen hebben in de loop der jaren al heel wat furore gemaakt met hun eigen kijk op de wereld. Vooral hun fotoreportage over de nucleaire site in Oekraïne kende een enorme bijval. Ook hun tentoonstelling over Urban fotografie was voor het Oostrozebeekse publiek een openbaring.

Wie tot op vandaag nog nooit de kans kreeg om kennis te maken met het werk van Guido Allemeersch en Luc Biebouw krijgt hiertoe een unieke kans op 9 en 10 april 2022 in zaal Concordia Tieltsteenweg 4. De fototentoonstelling loopt onder het thema ‘Though The Window of Our Eyes’.

Het betreft allemaal eigen werk van de twee fotografen. Luc Biebouw gaf enige toelichting. “Wat mijn werk betreft draait alles rond fotografie in duistere omstandigheden. Het kan zowel buiten, in studio’s of in sportzalen. Het gaat vooral om het hanteren van speciale effecten die zorgen voor verrassende beelden.

Het gaat om een twintigtal werken.” Wat de werken van Guido Allemeersch betreft gaat het om een mix van natuurfotografie, portretfotografie, landschappen en heel wat werken op grote formaten. De toegang is volledig gratis.

(CLY)