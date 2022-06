Luc Ameel stelt tentoon in het Hopmuseum

Luc Ameel (79) exposeert deze zomer ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag als kunstschilder in het Hopmuseum. Een dankbare bron voor Luc Ameel was en is nog steeds het landschap van de Westhoek, aan beide zijden van de grens. “Ik teken en schilder voor het nageslacht. Als souvenir.”

Zijn werk is te vinden in een paar duizend Poperingse huizen. “Ontelbare mensen vroegen mij al om eens hun woning, hun geboortehuis, een deel van de buurt of bekende Poperingse gebouwen zoals de kerken en het stadhuis op papier of doek te zetten. Zelf teken ik ook altijd huizen of gebouwen waarvan ik weet dat ze binnenkort verdwijnen. Als souvenir voor het nageslacht. En de jongste tijd heb ik daarmee mijn werk gehad. Denk maar aan alles wat moest worden afgebroken om er meestal lelijke appartementsgebouwen neer te poten!”

Grote onderscheiding

Luc werd geboren als bakkerszoon, op 15 januari 1943 in Woesten. Het eerste middelbaar deed hij als intern in het Poperingse college. “Maar ik was daar niet graag en verhuisde naar het VTI in Kortrijk, waar ik de A3 Schilders volgde. We kregen er reclametekenen en -schilderen, en kunstgeschiedenis. In het Instituut Lierman in Brugge kreeg ik de stiel pas echt onder de knie. We leerden er letters, bioscooppubliciteit, decors, expostanden, etalages, vlaggen, affiches en zo meer ontwerpen, tekenen en schilderen, en we kregen er ook houtsnede en lino. Ik behaalde er grote onderscheiding”, zegt Luc fier, terwijl hij zijn diploma toont.

“En ‘s avonds volgde ik les aan de Academie in Brugge: glasramen maken, keramiek, etsen, figuurtekenen naar menselijk model, enzovoort. Later volgde ik nog les aan de Poperingse Academie, waar ik in de nu afgebroken kapel – schande! – les kreeg van onder meer Paul Reniere en Godfried Vervisch. Maar ik ging er vooral naartoe omdat ik daar mijn etsplaten kon afdrukken”, lacht Luc.

“De eerste jaren van mijn beroepsleven werkte ik in Brugge als etalagist, en ontwierp ik etiketten. Later tekende ik plannen bij een landmeter in Ieper en een architect in Poperinge. Ik werkte als schilder bij diverse bedrijven, en eindigde als klusjesman bij de zusters Benedictinessen.”

Met btw-nummer

“Maar al die tijd was ik kunstschilder in bijberoep. Netjes aangegeven, met btw-nummer. Ik kon dat niet ‘in het zwart’ doen, want bijna elke dag zat ik wel ergens in Poperinge of omstreken te tekenen en te schilderen. Bovendien stelde ik om de paar jaar mijn werken tentoon.”

Ik teken of schilder huizen of gebouwen die binnenkort verdwijnen

“Mijn lievelingsonderwerpen zijn molens. Zo heb ik tekeningen van alle molens van West-Vlaanderen. Sommige werden uitgegeven op metalen penningen. Ik behaalde ook mijn molenaarsdiploma. Ik tekende ook alle kapellen en kapelletjes van groot-Poperinge. En natuurlijk hoppevelden, in alle seizoenen. En bakovens en droogasten op boerderijen.”

“Bijna alle werken op de expo zijn te koop, met uitzondering van een aantal van mijn vroegste werken. Voor ‘gewone’ afmetingen vraag ik tussen 50 en 100 euro, voor de hele grote 250 euro.” (AH)