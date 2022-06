Lomb’ART stelt kunst van plaatselijke kunstenaars tentoon

Zaterdag opende in de nieuwe zaal Utopia van vakantieverblijf De Zeekameel in Lombardsijde de kunsttentoonstelling Lomb’Art, een toonmoment van de lokale amateurkunstenaars uit Middelkerke. Zondag kan je er nog terecht om een kijkje te nemen naar de uitmuntende werken van 15 kunstenaars.

Marie-Claire Mercy (67) stond aan de wieg van Lomb’ART. “Patrick Van Craynest was mijn buurman in Nieuwpoort, een visserszoon, kunstliefhebber en heel begaan met de lokale bevolking. Ik verhuisde door mijn huwelijk naar Lombardsijde en kort nadien kwam mijn oude buurman als bij toeval ook weer vlakbij wonen.”

De Zeekameel

De twee kunstliefhebbers vonden elkaar terug en beiden gingen schilderles volgen aan de Westhoek Academie in Koksijde (WAK). “We ergerden ons eraan dat er altijd tentoonstellingen waren in Westende en in Middelkerke, maar nooit in Lombardsijde.”

“Patrick is iemand die, indien je een klein vuurtje aansteekt, direct een bosbrand veroorzaakt. Hij schoot in actie en we vroegen de medewerking van Lieselot en Bart van De Zeekameel. Zij vonden het een fantastisch idee en zo zijn we gestart. Dat is nu vier jaar geleden en nu is het na de miseriejaren pas onze tweede tentoonstelling”, zegt Marie-Claire.

Ezelboeren

Het thema dit jaar is Lombardsijde en de zee. De bevolking van Lombardsijde leefde deels van de visserij, maar vooral ook van de tuinbouw. Als lastdier werd door de tuinders of hoveniers heel vaak een beroep gedaan op de ezel. Met kar bespannen zorgde dit ervoor dat hun verse groenten tijdig op de markten van de omliggende gemeenten en van de steden Nieuwpoort en Oostende arriveerden. Naar verluidt telde Lombardsijde in 1866 vijftig ezelboeren.

Marie-Claire Mercy brengt de groenteelt in beeld waardoor Lombardsijde in de tijd zo geroemd was. Daarnaast ook een schilderij van Onze-Lieve-Vrouw Sterre de zee, een beeld dat in 1596 op het strand werd gevonden en nog altijd door de vissers uit de wijde omgeving wordt vereerd. Ook een schilderij van een van de dertien moderne glasramen over de mirakelen van O-L-Vrouw van Lombardsijde.

Kunstenaars

De twee legendarische vissersfiguren – IJslandvaarder Pette Corteel en Maine Chique – zijn van de hand van Christiane Vanpraet.

Vrolijk en kleurrijk zijn de schilderwerken van Dany Creve. Als je goed kijkt, zie je altijd een figuur en een hart in zijn werken. Hij maakte een speciaal werk over het ontstaan van de Zeekameel.

Freddy Vlaemynck heeft zij stiel geleerd in de vrije natuur in Frankrijk, daar leerde hij werken met contrasten en van echte impressionisten en fauvisten. Hij schildert iets speciaals rond de ezelstoet.

Dynamische zeegolven

Peter Standaert, alias Pest, is cartoonist en maakt kunst met humor. Frieda Moerman schilderde ‘Ever Green’ de mooie ouderlijke woning van haar echtgenoot, in de Lombardsijdelaan 171, intussen afgebroken om plaats te maken voor vakantiehuisjes.

Lu Lambrechts laat zich inspireren door haar omgeving en schildert vanuit het buikgevoel kleurrijke en dynamische zeegolven.

Leen Vanheerswynghels schildert met aquarelverf zeezichten en tracht haar uit te leven bij het schilderen van vrije creaties.

Kanaalzwemmerij

Diana Dewaele heeft zich 19 jaar met haar man ingezet voor de kanaalzwemmerij, met twee geslaagde zwemmers uit Lombardsijde. Het plotse overlijden van haar man John heeft haar diep geraakt en zo is ze begonnen zeezichten schilderen.

Lily Wille schildert reeds 15 jaar aquarellen. Het lijkt een gemakkelijke schilderstechniek maar het vereist toch heel wat concentratie en techniek. Naast twee ezeltjes schilderde ze Lombardsijde gezien vanaf de overkant van de IJzer en ’t Molentje, in de tuin van de vroegere textielwinkel ‘Het Molentje’ in de Lombardsijdelaan.

Kreativa Westende

Lucienne Verluyten woont 23 jaar in Westende en is gehuwd met Eddy Stevens. Lucienne schildert vooral bloemen en natuurlandschappen en Eddy zijn voorliefde gaat uit naar dieren en bloemen. Hij is stichter en voorzitter van Kreativa Westende en is op zoek naar creatieve mensen.

Lut Rossey haar werken bestaan hoodzakelijk uit collages van etsen, droge naald, houtsnedes, linosnedes en materiaalafdruk op doek. De werken die hier hangen zijn een collage van droge naald op doek van de bunkers van Lombardsijde.

Het werk van Robert Vanheerentals dat in het oog springt is een stilleven van de gerenommeerde Lombardsijdse ‘groensels’.

Buitenbeentje is Luc Baert, hij is de enige kunstenaar van het gezelschap die met hout werkt. Hij begon ooit tijdens de reddingdienst met een mesje en een aangespoeld stuk hout. Iets maken uit een stuk massief hout is niet altijd de makkelijkste weg. (PG)