Lomb’ART geeft lokale kunstenaars alle kansen

Lomb’ ART hoopt in januari 2022 een toonmoment te mogen organiseren met kunstwerken van Lombardsijdenaren. Het thema is gewoonweg ‘Lombardsijde’.

“Wij zijn geen actieve kunstgroep en we houden geen lezingen of lesmomenten”, begint Marie-Claire Mercy (67) haar verhaal. “Onze doelstelling is om mensen uit Lombardsijde kansen te geven om hun kunstwerken te tonen aan Lombardsijdenaars en bij uitbreiding iedereen die interesse heeft. We spreken ook niet graag over een tentoonstelling, maar we willen dit toonmoment organiseren via een gezellige insteek en vooral ook met veel aandacht voor een babbel en een drankje.”

Veel interesse

Drie jaar geleden was er een eerste tentoonstelling of moeten we het evenement noemen en toen kregen de organisatoren de medewerking van 13 plaatselijke kunstenaars. Dat er wel degelijk interesse is voor dergelijke zaken werd bewezen door de grote opkomst, want meer dan 300 mensen kwamen een kijkje nemen naar wat kunstig Lombardsijde te bieden heeft.

Driedaagse

“Het was van in het begin de bedoeling om dit tweejaarlijks te herhalen, maar vorig jaar kon het niet plaatsvinden door corona. We hopen nu uiteraard dat het wel kan in januari 2022. We maken er een driedaagse van op 28, 29 en 30 januari 2022 in de spiksplinternieuwe zaal van De Zeekameel in Lombardsijde. Er is trouwens al opnieuw heel wat interesse en we hebben opnieuw een tiental inschrijvingen mogen noteren”, geeft Marie-Claire Mercy mee.

De Zeekameel

Samen met Patrick Van Craeynest stond zij aan de wieg van Lomb’ ART. “We zijn alle twee afkomstig van Nieuwpoort en volgden beiden les aan de Westhoek Academie Koksijde en we vonden het een uitdaging om Lombardsijde eens met kunst in de kijker te plaatsen. Dat was een gemis in Lombardsijde. We kregen van de uitbaters van De Zeekameel een zaal ter beschikking en konden rekenen op de seniorenbond Lombarde die ons bijstond met raad en daad. Het werd een succes, voor herhaling vatbaar”, zegt Marie-Claire Mercy nog.

De taak van Patrick is ondertussen overgenomen door Christiane Vanpraet. Uiteraard zal ook Marie-Claire zelf haar werken laten zien. “Toen ik 18 jaar was, ben ik begonnen met schilderen, vooral olieverfschilderijen, maar ik ben noodgedwongen gestopt omdat dat niet meer te combineren was met mijn beroepsactiviteiten als logopediste. Toen ik met pensioen ging en opnieuw meer tijd had, heb ik het penseel en het doek opnieuw uit de kast gehaald en ben ik opnieuw beginnen schilderen, eerst aquarellen en later acryl”, verduidelijkt Marie-Claire. Het thema van de tentoonstelling die plaatsvindt eind januari is gewoonweg Lombardsijde. Nu maar hopen dat het evenement kan plaatsvinden.