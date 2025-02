Lokale kunstenaars stellen tentoon in ontmoetingscentra tijdens Circuit Artistiek

De Kortrijkse ontmoetingscentra stellen opnieuw hun gebouwen ter beschikking voor Circuit Artistiek. Het hele jaar lang kunst kan je werken bezichtigen van 14 lokale kunstenaars in OC De Troubadour in Bissegem, OC Aalbeke en OC De Wervel in Bellegem.

Circuit Artistiek is intussen toe aan de negende editie. Het concept blijft hetzelfde: lokale kunstenaars stellen telkens vier maanden hun werk tentoon in één van de deelnemende ontmoetingscentra. Daarna schuiven ze door naar het volgende OC. Dit jaar zijn er in totaal 38 werken te zien van 14 kunstenaars. Verschillende disciplines van de beeldende kunsten komen aan bod zoals schilderkunst, fotografie en grafiek.

“Het is een win-win. Wij genieten van nieuw werk van lokale kunstenaars en die kunstenaars krijgen met Circuit Artistiek een mooi podium om hun werk te tonen. In de drie deelnemende ontmoetingscentra samen werden vorig jaar meer dan 4.000 activiteiten georganiseerd, goed voor meer dan 100.000 bezoekers. De werken zijn gratis te bewonderen tijdens de openingsuren van de OC’s in de foyers en de gangen”, licht Stephanie Demeyer toe, schepen van Ontmoetingscentra.

Kunstenaars aan het woord

Jan Vanhulle uit Bissegem verkocht gedurende 40 jaar fotografische apparatuur. “Ik ben dus al lang bezig met fotografie. Sinds mijn pensioen trek ik eindelijk zelf de straat op om mensen te fotograferen. Voor Circuit Artistiek toon ik mensen met groene vingers. Ik werk vaak in series: bakkers, schoenmakers, café-uitbaters en fietsenmakers. Het leven zoals het is.” Zijn werk hangt momenteel uit in OC De Wervel.

Frank Luts uit Heule reist al 30 jaar met zijn camera, maar maakte tot voor kort enkel fotoboeken voor zichzelf. “Vorig jaar heb ik dan voor het eerst mijn werk laten afdrukken om te presenteren. Net zoals Jan breng ik ook de mensen in beeld, al zoek ik ze iets verder op.”

Ook de Bellegemse Davine Vandenbogaerde stelt tentoon. Zij heeft vijf jaar lang grafiek gestudeerd aan Academie Kortrijk en is nu overgestapt naar textiel met een crossover-aanpak. “Ik weef prints van portretten van mijn favoriete kledingstukken.”

De volledige planning vind je op www.kortrijk.be/circuitartistiek.