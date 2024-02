Lisa-Marie (27) van Art Blanche tovert Ruiselede twee dagen om in kunstmarkt ‘Montmartre’

Lisa-Marie Billiet (27) – nog maar pas uitgeroepen tot Krak van Ruiselede – organiseert met haar kunstcollectief Art Blanche een tweedaagse kunstmarkt ‘Montmartre’ tijdens het weekend van 17 en 18 februari. Het initiatief is nu al een succes. De zaal Sport en Spel aan de Tieltstraat is volzet. Er staan al een half dozijn kandidaten op een wachtlijst.

Lisa-Marie maakt er geen geheim van wat ze met Art Blanche wil bereiken: drempelverlagend werken voor alle kunstenaars en creatievelingen die graag uit hun atelier komen. “Ik heb me ook ook lang onzeker gevoeld en getwijfeld om met mijn eigen werk naar buiten te komen”, vertelt ze. “Dankzij een Kunstcollectief in Blankenberge is het me gelukt een netwerk uit te bouwen en drempels te overwinnen. Dat is precies wat ik ook in Ruiselede wil bereiken. Het resultaat overtreft al mijn verwachtingen. Art Blanche telt al 23 leden, waaronder lokale kunstenaars maar ook mensen uit Brugge, Blankenberge en Ardooie.”

Aanstekelijk

Montmartre Ruiselede wordt een tweedaagse kunst- en ambachtenmarkt op zaterdag 17 en zondag 18 februari van 10 tot 17 uur in de zaal Sport en Spel in de Tieltstraat. Je treft er zowel schilderkunst, als beeldhouwkunst, keramiek of kledij. Vrijwilligers doen de bar open, er komt een foodtruck en leden gaan volop taart bakken. “Het enthousiasme van mijn familie en vrienden en het engagement van mijn leden is hartverwarmend”, straalt Lisa-Marie. Hopelijk worden ook de bezoekers creatief besmet door haar aanstekelijk enthousiasme. (GGM)