Lijnen en kleuren typeren de schilderijen van ‘Patron’

‘Patron’ – de kunstenaarsnaam van Ronny Pattijn – stelt in januari een vijftal werken tentoon in de Izegemse bib. “Ontwerpen en spelen met kleuren en lijnen zijn de rode draad door mijn leven”, zegt Ronny.

Ronny Pattijn (66) woont in Ter Beemden en is de man van Hilde Lagae, de vader van Bram en Sara en de opa van Wout, Fien, Joppe, Siebe en Douwe. “Na mijn studies aan Sint Lucas in Gent werkte ik als decorateur in speelgoedgroothandel Unica in Heule. Ik ontwierp vele jaren beursstanden en decoreerde de nieuwe rages in de toonzalen. Een creatieve job. Later was ik ook nog verantwoordelijke voor de ‘Top 1 Toys’ zelfstandige speelgoedwinkels in België en Frankrijk.”

Actief op de wijk

Tekenen en schilderen deed Ronny ook al in zijn Sint-Lucasperiode. “Tijdens mijn professionele loopbaan viel het schilderen wat stil. Ik was creatief op mijn werk en in mijn vrije tijd ook op de wijk Bosmolens. In 1977 was ik er medeoprichter van de hobbytentoonstelling. Pas na elf edities zijn we ermee gestopt. Met mijn schoonpa Jozef Lagae en schoonzus Annemie Lagae nam ik nog deel aan kleine groepstentoonstellingen, onder andere in Izegem en Nieuwpoort. En ik ben ook nog bestuurslid van het koor Heilige Familie Bosmolens.”

Eenmaal met pensioen begon Ronny weer heel intensief te schilderen. “In Sint-Lucas leerde ik allerlei schilder- en tekentechnieken en met die bagage kon ik na mijn pensioen als kunstschilder aan de slag en mijn eigen weg gaan. Een werk begint bij mij meestal naar aanleiding van een realistische of surrealistische gebeurtenis, emotie.. Bijvoorbeeld kinderen die leven in oorlogsgebieden… Pakkende beelden die ze in het nieuws tonen. Dan kies ik, naargelang de emotie, fellere of minder felle kleuren, maak een schets die ik dan omzet in een spel van lijnen, die ik de vrije loop laat. De laatste tijd schilder ik vooral met acryl of pastel op karton of doek.”

Werkgroep

Ronny gaat niet naar de kunstacademie. “Omdat ik thuis kan werken en uiteraard een basis heb. Collega-kunstenaars gaan vaak naar de academie omdat ze geen atelier hebben en dan kunnen schilderen in de academie. Ik werd wel lid van de ‘Werkgroep Beeldende Kunst Izegem’. Met de collega’s kunstenaars nam ik al aan verschillende tentoonstellingen deel: Kunst op het hof, Artiestenmarkt De Panne, Montmartre Izegem, Kunstige Izegemse Kapellekensbaan en nog een aantal. De beste herinnering bewaar ik aan de expo Iz’Art van oktober 2021 in kasteel Het Blauwhuis. Op een prachtige locatie in een mooi, grotendeels gerestaureerd decor…. Een kans die onze werkgroep kreeg van Jan Romel die het kasteel renoveert, een opportuniteit omdat we niet meer kunnen exposeren in Meilief.” (IB)