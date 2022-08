Lieve Dejonghe stelt tentoon in kerkje van Zande: Een oefening in kijken met je hart

Ze vertegenwoordigde ons land op de wereldtentoonstelling van 2010 in Shanghai en is dus een gevestigde naam. Vandaag – nog tot 31 augustus – stelt kunstenares Lieve Dejonghe haar werk tentoon in het kerkje van Zande, in het kader van Kunstdorp Koekelare. “Hoe meer je kijkt, hoe groter de wereld wordt.”

Lieve Dejonghe is de laatste decennia nadrukkelijk als kunstenares op het voorplan getreden. Ze behoort tot de absolute top en haar werken vinden hun weg tot ver buiten de landsgrenzen, tot in China, waar ze in 2010 ons land vertegenwoordigde op de wereldtentoonstelling in Shanghai.

Ze werd geboren in Oostende, in 1961, en woonde als kind in Eernegem. Na vijfentwintig jaar in het Oost-Vlaamse Tielrode bij Temse te hebben geleefd, keert ze terug naar de kust, meer bepaald naar Zeebrugge.

“Alle banden met Temse worden niet doorgeknipt hé, want ik blijf mijn atelier in Steendorp bij Temse behouden”, zegt Lieve, die met haar expositie in het kerkje van Zande tal van oude vrienden en vriendinnen uit Eernegem, Koekelare, Ichtegem en Bekegem terugziet.

De dood van mijn vader en mijn zus heeft mij het leven heel anders leren bekijken

Lieve Dejonghe is als mens en kunstenares zeer emotioneel, vol passie, en heeft een ruime blik op de wereld. Haar levenselixir is niet voor niets: ‘Hoe meer je kijkt, hoe groter de wereld wordt’.

“De voorbije covidperiode is een heel nare tijd geweest, met het overlijden van mijn vader – lang geleden was hij bakker in Eernegem – en recent met de dood van mijn zus Katrien. Dat heeft me het leven en de wereld door een heel andere bril doen bekijken”, vertelt ze.

Muren

“De wereld van vandaag wordt gekleurd door oorlogen, vluchtelingen die een betere toekomst zoeken en daarbij soms het leven laten, natuurrampen die meer en meer de kop opsteken, de Amerikaanse wereldheerschappij die mondjesmaat aan het afbrokkelen is – en dat allemaal terwijl de maatschappij het zich niet aantrekt en meer en meer muren om zich heen bouwt. Als ik dat zo allemaal via televisie op mijn bord geserveerd krijg, kijk ik naar mijn werk ‘Schilderen op de golven van de zee’. En dan valt het op hoe je schilderijen plots anders gaat bekijken.”

Lieve vertelt haar verhalen met verf en penseel, terwijl jij als bezoeker van de tentoonstelling kijkt met jouw hart, naar jouw verhaal. “Ja, en dat verhaal kan morgen een heel ander verhaal zijn, waardoor jij met een ander hart kijkt en een ander schilderij ziet”, zegt ze. “Fascinerend toch, die kunst?”

Dat blijkt. Een bezoeker aan de tentoonstelling formuleerde het zo: “Haar jarenlange bijzondere kijk op de wereld weet zij dankzij haar metier een heel aparte invulling te geven in haar werk. Haar oeuvre is een weerspiegeling van haar aanvoelen en haar gevoelens, van haar emoties, passie en eigenzinnigheden.”

De tentoonstelling in het kerkje van Zande, in de Sint-Andriesstraat, is elke vrijdag, zaterdag en zondag te bezichtigen van 13.30 tot 18 uur.