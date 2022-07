Lieve Blancquaert palmt locaties in met Circle of Life

Zaterdagmorgen werd in De Meridiaan de expo Circle of Life geopend. Fotografe Lieve Blancquaert presenteert er het sluitstuk van haar wereldwijde zoektocht naar de mens en diens rituelen, tradities en gebruiken.

Daarbij werd een weloverwogen selectie gemaakt uit de internationaal bekroonde triptiek Birth Day, Wedding Day en Last Days. Deze werken worden door Blancquaert zelf omkaderd, waardoor je meer inzicht krijgt in het leven van de geportretteerden. “Met Lieve Blancquaert strikte het cultuurcentrum een uitzonderlijk straffe fotografe. Haar oeuvre is niet louter beeldend, het is sociaal bewogen. Via haar fototoestel zet Lieve zich af tegen onrecht in alle vormen, met speciale aandacht voor onrecht tegen vrouwen. Het doet ons dan ook een enorm plezier dat haar expo na Gent ook in Blankenberge te zien is”, zegt schepen van Cultuur Kathy Kamoen (Open VLD).

Circle of Life is nog tot en met 25 september elke dag van 14 tot 17 uur gratis te bezichtigen in De Meridiaan én diverse locaties op het openbaar domein: de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, het Sint-Antoniuspark, de stedelijke begraafplaats en het Leopold III-plein.

(WK)