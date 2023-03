Lien (31) maakt kunst op buiken van zwangere vrouwen: “Soms heb ik privileges die zelfs de partner niet heeft”

In het oude gebouw van gemeenschapsinstelling De Zande in Beernem kan je op 25 en 26 maart de tentoonstelling ‘Kunst in d’ Oude Kliniek’ bezoeken. Voor het gebouw gesloopt wordt voor de vernieuwing van de site, opent de voormalige kraamkliniek de deuren voor 34 Beernemse kunstenaars. Lien Laridon is daar misschien wel de opmerkelijkste van. Zij schildert kunst op buiken van zwangere vrouwen.

Naast haar job als dispatcher vult Lien haar vrije tijd met opdrachten als make-up artieste voor toneelgroepen en schildert ze op de buik van zwangere vrouwen. “Ik ben al langer gepassioneerd door teken- en schilderkunst. Na een opleiding schoonheidszorg specialiseerde ik me in make-up omdat die opleiding me enorm aansprak. Toen we ons ook op bodypaint toespitsten, bleef dat hangen. Kunst maken op de buik van mensen die een kindje verwachten, dat is iets heel bijzonder”, vertelt de 31-jarige Beernemse.

Bellypaint-sessies

Velen gebruiken hun beschilderde buik voor fotosessies of om geboortekaartjes van te maken. “Vaak is het voor zwangere vrouwen ook een mooie herinnering aan hun buik. Ze doen een voorstel voor een ontwerp en in samenspraak leggen we een finale tekening vast.” Vooral het menselijk contact tijdens de sessies bellypaint zijn voor Lien heel belangrijk. “Terwijl ik schilder, voel ik de band tussen moeder en kind van heel dichtbij. Soms reageert het kind op de aanrakingen van de borstels. Naast de partner ben ik vaak de enige die het kindje voelt bewegen. Soms heb ik zelfs privileges die de partner niet heeft, want niet elke partner voelt de bewegingen van de baby.”

“Ik voel de band tussen moeder en kind”

Tijdens haar schilderssessies, die meestal meer dan twee uur tijd in beslag nemen, staat alles in het teken van comfort voor de zwangere vrouw. “Ik gebruik natuurlijk onschadelijke producten en ga altijd langs bij de mensen thuis. Daar voelen ze zich op hun gemak en kunnen ze indien nodig even neerliggen tijdens het schilderen”, legt Lien uit. Hoewel ze het bellypainten nu in haar vrije tijd doet, hoopt ze in de toekomst van haar hobby haar beroep te kunnen maken.

Live demonstratie

Tijdens de tentoonstelling in De Zande stelt Laridon een aantal foto’s van haar werk tentoon en zal ze ook live het bellypainten demonstreren. “Ik zal elke dag schilderen op drie verschillende modellen, zo kunnen de bezoekers mij aan het werk zien en live meemaken hoe het er tijdens zo’n sessie aan toegaat”, besluit ze.