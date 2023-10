Liebaert Projects uitzonderlijk volledig weekend open voor eerste editie van Kortrijk Art Weekend

Het laatste weekend van de solo tentoonstelling ‘Datacomb Area’ van de Franse kunstenaar en muzikant Erwan Sene is aangebroken en dat valt samen met de eerste editie van Kortrijk Art Weekend.

Het werk van Sene kon je de afgelopen zondagnamiddagen bewonderen tussen 14 en 18 uur bij Liebaert Projects, een stichting voor hedendaagse beeldende kunst in de Minister Liebaertlaan 1B in Kortrijk. Zij gaan voor de eerste editie van Kortrijk Art Weekend nu ook op vrijdag 27 oktober van 16 tot 21 uur en zaterdag 28 oktober van 11 tot 21 uur open. Op zondag 29 oktober doet de kunstenaar een live performance met geluidscomposities in de tentoonstellingsruimte vanaf 15 uur. Voor meer informatie en het programma van Kortrijk Art Weekend kan je terecht op de website www.kortrijkart.be.