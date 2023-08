Lichtkunstwerk siert toren Deelfabriek in oude brandweerkazerne

Hoewel de Deelfabriek, die een nieuwe stek krijgt in de oude brandweerkazerne in Kortrijk, pas in september opent, trekt een opvallend lichtkunstwerk in de toren nu al de aandacht. “Voor bewoners, maar bijvoorbeeld ook voor treinreizigers zal het kunstwerk een niet te missen herkenningspunt zijn”, zegt schepen Philippe Decoene.

Vanaf deze week trekt een nieuw lichtkunstwerk de aandacht in de toren van de oude brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat, zegt schepen Philippe Decoene (Vooruit). Het lichtbaken kondigt de start aan van de nieuwe Deelfabriek, die op vrijdag 22 september de deuren opent. Dan wordt het nieuwe kunstwerk ook officieel onthuld. Tijdens de donkere uren vormt het lichtkunstwerk een baken in de stad. Voor bewoners, maar bijvoorbeeld ook voor treinreizigers die voorbijrijden, zal het kunstwerk een niet te missen herkenningspunt zijn. Het lichtkunstwerk, genaamd THERE’S SOMETHING IN THE AIR, is van de Oostenrijkse kunstenares Sandra E. Blatterer.

“Vanuit het Kunstenoverleg Kortrijk, een collectief van verschillende kunstorganisaties zoals Buda vzw en vzw Wit.h, kwam de vraag voor een verbindend lichtbaken in de stad. Samen met buurtbewoners, gebruikers van de huidige Deelfabriek, het Kunstenoverleg Kortrijk, het stadsteam Kunst Publieke Ruimte en het architectenteam van de nieuwe Deelfabriek werd een kunstenaar geselecteerd om de toren te voorzien van een lichtsculptuur”, pikt schepen Axel Ronse (N-VA) in.

“De keuze viel op Sandra E.Blatterer. Vanuit het idee ‘Schrijven met licht’ heeft de kunstenares een voorontwerp gemaakt, een driedimensionale lichttekening. In een aantal ontmoetingen voor buurtbewoners en gebruikers van de Deelfabriek kreeg het werk zijn definitieve vorm”, gaat Ronse verder.

Het lichtkunstwerk.

LED-slinger

De kunstenares kwam op bezoek en ging samen met de bewoners en de gebruikers van de Deelfabriek aan het werk om een eenvoudige, maar in het oog springende lichtsculptuur te ontwerpen en uit te werken. “Het werk sluit naadloos aan bij wat de nieuwe Deelfabriek betekent en is zichtbaar vanop verschillende plaatsen in de stad”, weet De Coene. Net zoals een lichtbaken op zee is de lichtsculptuur in de toren van de nieuwe Deelfabriek een uitnodiging. Iedereen is welkom om de oude brandweerkazerne, die in volle glorie hersteld is, en de versterkte werking van de Deelfabriek te komen bezoeken.

Het lichtkunstwerk bestaat uit een lange LED-slinger en werkt met een lichtgevoelige timer om de duurzaamheid te verhogen. De sculptuur schakelt ‘s avonds automatisch aan wanneer de sensor minder licht registreert, tot ongeveer middernacht om nachtelijke lichthinder voor de buurt te vermijden. Van 5 uur tot zonsopgang wordt de sculptuur dan opnieuw aangeschakeld.

(Joyce Mesdag)