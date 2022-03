Lichterveldenaar Lucas Delaere stelt werken tentoon in Cultuurhuis De Keizer: “Een eer om in dit iconische gebouw te mogen exposeren”

Elke maand biedt Cultuurhuis De Keizer een kunstenaar uit Lichtervelde een platform. In de maand maart zijn in Bar Agnes, de foyer van Cultuurhuis De Keizer, de werken van schilder Lucas Delaere te bezichtigen. Hij selecteerde tien schilderijen uit zijn reeks ‘Exposure Too Late’, tien abstracte portretten waarbij perceptie de rode draad vormt.

Lucas Delaere (30), geboren en getogen in Lichtervelde, is al sinds zijn kinderjaren gebeten door de schildersmicrobe. Toch sloeg hij op professioneel vlak een andere weg in. Na zijn humaniora in het kunstonderwijs en een korte passage aan het KASK, koos hij voor een carrière in de sociale sector.

Oude cinema

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en in zijn vrije tijd is Lucas geregeld in zijn schildersatelier te vinden. Deze maand kunnen we ook meegenieten van zijn werk, dankzij een expo in Cultuurhuis De Keizer.

“Een tijd geleden zag ik een oproep passeren van De Keizer naar kunstenaars die graag hun welk wilden exposeren in de oude cinema”, vertelt Lucas.

Verdunde olieverf

“Ik heb daar toen ook op gereageerd, want als Lichterveldenaar is deze plek voor mij natuurlijk heel bijzonder. Ik heb hier in mijn jeugd veel tijd doorgebracht. Het is dus wel een eer dat ik mijn schilderijen hier mag tentoonstellen.”

Voor de expo in Cultuurhuis De Keizer koos Lucas voor de serie Exposure Too Late, een reeks schilderijen met sterk verdunde olieverf op MDF. De link met de cinema is niet ver te zoeken.

Hollywoodsterren

Voor deze serie liet Lucas zich namelijk inspireren door Hollywoodsterren en de gevreesde paparazzi, die hen vaak onflatterend op de gevoelige plaat vastleggen.

“Ik ben voor deze werken vertrokken vanuit de vraag hoe de menselijke perceptie werkt en of bij het zien van een beeld de eerste seconden doorslaggevend zijn of niet”, licht Lucas toe.

Deze plek is voor mij als Lichterveldenaar natuurlijk heel bijzonder

“Een beetje als beroemdheden die uren in de make-upstoel zitten en dan op een gênant moment gefotografeerd worden bij het lomp uitstappen uit de wagen. Hoezeer je ook poogt om te tonen wat je wil, het valt niet altijd te bepalen wat bij een toeschouwer binnenkomt.”

Of Lucas ooit zijn hoofdberoep wil maken van zijn schilderkunst? “Ik laat het op mij afkomen. Ik ben in elk geval blij dat er weer wat meer expositiemogelijkheden zijn, nu corona min of meer achter ons ligt. Of er meer in zit, zien we wel.”